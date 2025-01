Trump revoca l'ordine di Biden sull'AI e la sicurezza nazionale

Lunedì, Donald Trump ha annullato un ordine esecutivo firmato nel 2023 dal presidente Joe Biden, che mirava a ridurre i rischi legati all’intelligenza artificiale per i consumatori, i lavoratori e la sicurezza nazionale.

L’ordine di Biden imponeva agli sviluppatori di sistemi di AI, che potevano rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale, l'economia, la salute pubblica o la sicurezza, di condividere con il governo statunitense i risultati dei test di sicurezza prima della diffusione al pubblico. Tale misura era stata introdotta in conformità con il Defense Production Act, una legge volta a garantire che risorse e tecnologie strategiche vengano utilizzate in modo sicuro.

Inoltre, pochi giorni prima di lasciare l’incarico, Biden aveva emanato un ordine esecutivo globale sulla sicurezza informatica, che comprendeva specifiche direttive per l’uso dell’intelligenza artificiale. Questo documento proponeva di sfruttare le potenzialità dell’AI per migliorare la sicurezza, implementare identità digitali per i cittadini e affrontare vulnerabilità che avevano consentito intrusioni nei sistemi governativi statunitensi da parte di Cina e Russia.

Cosa succede una volta revocato quest'ordine sull'AI?

L’ordine revocato rifletteva l’intenzione di Biden di regolare con maggiore attenzione lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale, considerando i potenziali rischi per il Paese e la necessità di proteggere i cittadini da applicazioni pericolose o non etiche. Tuttavia, con la decisione di Trump, questa regolamentazione viene meno, lasciando aperti interrogativi sulle implicazioni per la sicurezza nazionale e per la gestione dell’AI.

Al momento, non è chiaro se anche il più ampio ordine esecutivo sulla sicurezza informatica verrà annullato. Quest’ultimo conteneva disposizioni volte a prevenire future minacce cibernetiche, inclusi attacchi provenienti da nazioni ostili, e a rafforzare la resilienza digitale degli Stati Uniti.

La revoca di queste misure potrebbe avere un impatto significativo sul modo in cui gli Stati Uniti affrontano le sfide tecnologiche e le minacce alla sicurezza globale, sollevando dubbi sull’approccio futuro del governo nei confronti dell’AI e della protezione informatica.