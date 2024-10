Truffe telefoniche: falsa chiamata della questura, rubati 14.000€

Un uomo è stato recentemente vittima di una truffa estremamente ingegnosa, che gli è costata la perdita di 14.000€. I truffatori, utilizzando tecniche sofisticate, hanno falsificato i numeri di telefono della sua banca e della Questura di Bari, facendogli credere di essere contattato da funzionari delle autorità, impegnati in una presunta indagine in corso.

La strategia adottata dai criminali è stata astuta e ben pianificata. Fingendosi dipendenti della banca, hanno avvisato l’uomo di un presunto tentativo di frode messo in atto da un impiegato della sua filiale. Per dare maggiore credibilità alla vicenda, i truffatori hanno successivamente impersonato agenti della Polizia Postale, confermando la storia e suggerendo alla vittima di trasferire il suo denaro su un conto “sicuro” per proteggerlo da ulteriori rischi. In realtà, il conto indicato apparteneva proprio ai truffatori.

L'uomo, dopo essersi reso conto dell’inganno, ha sporto immediatamente denuncia presso le autorità competenti. La prontezza con cui ha agito ha permesso alle forze dell'ordine di individuare il flusso di denaro e recuperare la somma sottratta. Nel corso delle indagini è stata identificata una donna che è stata denunciata per il suo coinvolgimento nella truffa.

Cosa fare se si è vittime di truffe

Questo episodio evidenzia come i truffatori siano in grado di sfruttare la tecnologia per mettere in atto inganni sempre più sofisticati e difficili da riconoscere. Per proteggersi da simili frodi, è fondamentale mantenere un atteggiamento prudente e vigilante.

Bisogna prestare particolare attenzione alle telefonate sospette e verificare sempre l'autenticità delle richieste ricevute, ricontattando direttamente l'ente interessato tramite i canali ufficiali. Non si dovrebbero mai condividere informazioni sensibili, come dati bancari o personali, al telefono.

In caso di sospetto o di truffa avvenuta, è essenziale informare immediatamente le forze dell'ordine. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante essere sempre cauti e diffidenti nei confronti di chi richiede dati o azioni che possano compromettere la nostra sicurezza finanziaria.