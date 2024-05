Truffe shopping online: 5 consigli prima acquistare e fare un'ordine

Acquistare online è diventato un'abitudine diffusa, ma è fondamentale essere consapevoli dei potenziali pericoli per la propria sicurezza digitale. I truffatori online sono sempre più esperti e impiegano tecniche sofisticate per raggirare gli utenti. Per questo motivo, è importante adottare alcune precauzioni per proteggersi durante lo shopping online.

Innanzitutto, è essenziale diffidare delle email e dei link sospetti. Non bisogna mai cliccare su link o aprire allegati provenienti da email di dubbia origine, anche se sembrano provenire da fonti affidabili come la propria banca o l'Agenzia delle Entrate. È consigliabile verificare l'autenticità del messaggio cercando i contatti ufficiali dell'ente sul loro sito web e contattandoli direttamente tramite telefono.

Un'altra misura di sicurezza importante è l'attivazione del doppio fattore di autenticazione per le applicazioni di pagamento. Questo sistema aggiunge un livello extra di protezione, richiedendo un codice di verifica oltre alla password per accedere all'account. In questo modo, anche se qualcuno dovesse ottenere la vostra password, non potrebbe accedere senza il secondo fattore di autenticazione.

Attenzione alle recensioni e alla scelta delle password

Inoltre, è prudente evitare di effettuare operazioni bancarie su reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di bar o aeroporti. Se è strettamente necessario utilizzare una rete pubblica, è consigliabile impiegare una VPN (Virtual Private Network) per criptare la connessione e proteggere i dati personali. Quando si visitano siti web di banche o negozi online, è importante verificare che l'indirizzo inizi con "https://" e che nella barra degli indirizzi sia presente un lucchetto.

Scegliere password complesse e univoche per ogni account online è un'altra pratica essenziale per la sicurezza. Prima di effettuare un pagamento, è inoltre utile verificare le recensioni del venditore e accertarsi della sua affidabilità. Questo può prevenire molte truffe e frodi online.

Oltre a queste misure, ci sono altri consigli utili per proteggersi durante gli acquisti online. Utilizzare carte di credito prepagate o conti virtuali può limitare l'esposizione finanziaria in caso di frode. È anche una buona pratica conservare le ricevute degli acquisti online, poiché possono essere utili per dimostrare l'avvenuto pagamento in caso di problemi. Infine, se si è vittime di una truffa online, è importante denunciarla alle autorità competenti.