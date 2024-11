Truffe online: persi più di 11,5 milioni di sterline in UK a Natale

Il Natale 2023 si è rivelato un periodo proficuo per i criminali informatici nel Regno Unito, con furti online che hanno superato gli 11,5 milioni di sterline, segnando un incremento di oltre 1,1 milioni rispetto all’anno precedente. Un recente rapporto del National Cyber Security Centre (NCSC) evidenzia come le festività abbiano rappresentato un’occasione ideale per i cybercriminali, che hanno sfruttato l’entusiasmo degli acquisti natalizi per colpire in modo mirato.

Il Black Friday si è confermato un momento critico, con i truffatori che hanno capitalizzato sull’interesse per le promozioni. Richard Horne, a capo della cybersecurity britannica, ha attribuito parte della responsabilità all’uso dell’intelligenza artificiale, che consente di creare frodi sempre più sofisticate e difficili da rilevare.

Tra novembre 2023 e gennaio 2024, Action Fraud ha ricevuto oltre 16.000 segnalazioni di truffe, con una perdita media di circa 695 sterline per vittima. I social media e i marketplace online si sono rivelati i canali preferiti per orchestrare questi raggiri, rappresentando rispettivamente il 43% e il 18,9% dei casi segnalati.

L'età media dei soggetti coinvolti è di 42 anni

Tra i prodotti più utilizzati per ingannare gli utenti spiccano articoli tecnologici di fascia alta, capi di abbigliamento e automobili. Anche le aziende, in particolare quelle interessate all’acquisto di tecnologia costosa, devono mantenere un alto livello di allerta.

Jake Moore, esperto di sicurezza globale presso ESET, ha avvertito che i tentativi di truffa possono assumere diverse forme: dalle email di phishing alle pubblicità ingannevoli sui social media. Persino le offerte apparentemente condivise da amici possono rappresentare un rischio, soprattutto se provenienti da account compromessi.

Nonostante spesso si pensi che le vittime siano principalmente anziani, l’età media degli individui colpiti, secondo il NCSC, è di 42 anni. Questo dato dimostra che la vulnerabilità alle truffe online è trasversale e richiede attenzione da parte di tutte le fasce d’età. In un contesto di crescente sofisticazione delle minacce digitali, è essenziale adottare misure preventive e mantenere alta la guardia per proteggere dati e risorse finanziarie.