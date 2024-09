Truffe online: il mondo dell'e-commerce nasconde gravi rischi

Il mondo dell'e-commerce offre numerose opportunità, ma nasconde anche diverse insidie, soprattutto per quanto riguarda le truffe online. Sia i venditori che i clienti possono trovarsi a rischio di furti d'identità, phishing e frodi nei pagamenti. È quindi essenziale conoscere i pericoli principali e adottare misure efficaci per proteggersi.

Tra le truffe più comuni per i venditori, vi è quella che sfrutta numeri di telefono virtuali per ottenere i codici di verifica necessari ad accedere agli account delle vittime. I truffatori creano un numero virtuale collegato a quello reale del venditore, intercettando così i codici inviati da banche o servizi di pagamento. Questo consente loro di eseguire transazioni fraudolente o cambiare le credenziali di accesso.

Un’altra frode diffusa è il "chargeback fraudolento". In questo caso, l'acquirente chiede un rimborso alla sua banca o al gestore della carta, affermando di non aver ricevuto il prodotto o di non aver autorizzato l'acquisto. Il venditore finisce per perdere sia il prodotto che il denaro, subendo una doppia perdita.

Alcuni consigli per proteggere la propria attività sul web

Per proteggere il tuo negozio online da questi rischi, è importante seguire alcune regole. Prima di tutto, non condividere mai dati sensibili come codici di sicurezza o password, neanche con chi sembra essere un cliente affidabile. È consigliato anche attivare l’autenticazione a due fattori per aggiungere una barriera di sicurezza ulteriore ai tuoi account.

Conservare traccia di tutte le transazioni, inclusi i dettagli di spedizione, è fondamentale per poter difendersi da eventuali contestazioni. Inoltre, è bene usare piattaforme di pagamento sicure, come PayPal, che offrono protezioni aggiuntive per i venditori. Bisogna anche essere cauti di fronte a richieste sospette, come l’utilizzo di modalità di pagamento non standard o la comunicazione al di fuori della piattaforma.

Altri accorgimenti includono mantenere i sistemi operativi e i software aggiornati, formare adeguatamente il personale sui rischi delle truffe online, e monitorare regolarmente le attività del proprio sito per individuare comportamenti anomali. Adottare queste precauzioni ridurrà notevolmente le probabilità di cadere vittima delle truffe online.