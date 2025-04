Organizzazione criminale smantellata: 77 arresti per truffe telefoniche agli anziani

Una vasta operazione contro le truffe agli anziani ha portato all’arresto di 77 persone, smantellando una rete criminale dedita a frodi psicologiche mirate. Coordinata dalla Procura di Genova, l’operazione ha coinvolto circa 300 agenti e ha rivelato un sistema ben organizzato con oltre 103 casi documentati di truffe.

Il bilancio dell’intervento è significativo: 22 persone sono state incarcerate, mentre altre 55 sono state sottoposte all’obbligo di dimora. L’organizzazione criminale operava seguendo uno schema preciso e gerarchico, dimostrando un livello di pianificazione notevole.

Il modus operandi del gruppo prevedeva una prima telefonata da parte di un falso carabiniere, che informava la vittima di un presunto problema legale riguardante un familiare. Subito dopo, un sedicente avvocato interveniva proponendo una soluzione immediata, richiedendo però ingenti somme di denaro. Questa pressione psicologica risultava particolarmente efficace, inducendo le vittime, per lo più anziani, a cedere denaro e oggetti di valore senza verificare la veridicità delle informazioni ricevute.

Il Procuratore capo di Genova ha elogiato l’operazione, definendola un esempio di “eccellente coordinamento investigativo”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare a combattere crimini di questo tipo, che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. La Procura ha messo in evidenza come la collaborazione tra le forze dell’ordine sia stata determinante per il successo dell’intervento.

Le autorità hanno colto l’occasione per sensibilizzare i cittadini, ricordando di non fidarsi mai di richieste telefoniche di denaro e di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine per verificare l’autenticità delle informazioni. La prevenzione e la segnalazione di comportamenti sospetti sono fondamentali per contrastare efficacemente questi reati.

Le indagini non si fermano qui. Si stanno approfondendo eventuali ulteriori ramificazioni dell’organizzazione criminale, che potrebbe avere connessioni con altre attività illecite. Nel frattempo, cresce l’attenzione sull’urgenza di sviluppare misure più efficaci per proteggere le categorie più esposte, come gli anziani, da questo tipo di truffe.