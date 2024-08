Truffe online: gli hacker non vanno in vacanza, estate a rischio

Le vacanze estive sono un momento ideale per rilassarsi e allontanarsi dallo stress quotidiano, ma non bisogna abbassare la guardia: i cybercriminali non vanno mai in ferie! Anzi, proprio durante le vacanze, quando siamo più rilassati e meno attenti, i truffatori online intensificano le loro attività, approfittando della nostra distrazione per mettere in atto le loro truffe.

Un aspetto da considerare con molta attenzione è ciò che condividiamo sui social media. Pubblicare foto delle vacanze in tempo reale può sembrare un modo innocente per condividere i nostri momenti felici con amici e familiari, ma in realtà può fornire agli hacker preziose informazioni su di noi. Postando immagini e dettagli sui nostri spostamenti, potremmo inconsapevolmente segnalare ai ladri che la nostra casa è vuota, esponendoci a potenziali furti.

Non sono solo i singoli individui a essere a rischio: anche le aziende diventano bersagli preferiti durante il periodo estivo. Con il personale ridotto o sostituito da temporanei, i cybercriminali trovano terreno fertile per truffe sofisticate.

Cos'è lo spear phishing e come evitarlo

Un esempio comune è l'invio di email fraudolente ai nuovi dipendenti, fingendosi capi o colleghi, e chiedendo pagamenti su conti correnti falsi. Questo tipo di attacco, noto come "spear phishing", sfrutta l'inesperienza o la distrazione dei nuovi arrivati.

Per difendersi da queste minacce, è fondamentale adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, bisogna prestare molta attenzione alle email sospette: prima di cliccare su link o aprire allegati, è sempre consigliabile verificare l'identità del mittente.

Se si riceve una richiesta di pagamento urgente, è buona norma chiamare direttamente l'interlocutore per confermare i dettagli. Inoltre, mantenere i dispositivi aggiornati con le ultime patch di sicurezza è essenziale per prevenire eventuali attacchi. Le password devono essere sicure, complesse e uniche per ogni account online, e bisogna sempre diffidare delle offerte che sembrano troppo allettanti per essere vere, poiché spesso nascondono insidie.