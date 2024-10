Truffe online: dallo Sri Lanka una vera "Fabbrica delle frodi digitali"

Lo Sri Lanka, tradizionalmente conosciuto per le sue bellezze naturali e il patrimonio culturale, si trova ora sotto i riflettori per un motivo meno lusinghiero: è diventato uno dei centri globali per le truffe online.

Recentemente, le autorità locali hanno scoperto l'esistenza di vere e proprie "fabbriche delle truffe", gestite da gruppi criminali internazionali, prevalentemente di origine cinese, indiana e thailandese, specializzati in frodi digitali sofisticate, tra cui campagne di phishing e truffe finanziarie. Queste organizzazioni operano in maniera simile a quelle già smascherate in altri Paesi del Sud-est asiatico, come Cambogia, Laos e Myanmar.

Gli organizzatori affittano interi edifici o piani di hotel, allestendo in questi spazi degli hub sicuri da cui i truffatori possono lavorare indisturbati. Le vittime, spesso ingannate da false promesse di impiego, sono costrette a trascorrere lunghe ore al computer o al telefono, cercando di indurre le persone a fornire dati sensibili o a versare denaro su conti correnti controllati dai malviventi.

Una minaccia internazionale

Tra i metodi più diffusi c'è la creazione di schemi di investimento fraudolenti, attraverso i quali le vittime vengono persuase a investire denaro con la promessa di profitti rapidi e facili. Una volta raccolti i fondi, i criminali li trasferiscono all’estero, rendendo estremamente complicato rintracciarli e recuperare il denaro rubato.

Le autorità srilankesi stanno intensificando i loro sforzi per combattere questo fenomeno, eseguendo numerose operazioni di polizia in diverse zone del Paese. Questi raid hanno portato all’arresto di centinaia di persone e al sequestro di attrezzature informatiche. Tuttavia, la complessità della rete criminale richiede una collaborazione internazionale per poter debellare queste attività in modo efficace.

La crescita di queste truffe nello Sri Lanka ha destato preoccupazione a livello globale, poiché le conseguenze si estendono ben oltre i confini nazionali, minacciando la sicurezza economica e digitale a livello internazionale. Per questo, è fondamentale che i cittadini mantengano alta la guardia, evitando comportamenti rischiosi e adottando strategie per proteggere i propri dati e risparmi.