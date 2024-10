Truffe online: come arginare la fitta rete di frodi dei cybercriminali

Il mondo digitale, sempre più centrale nelle nostre vite, rappresenta anche un terreno fertile per le attività illecite dei cybercriminali. In Svizzera, come nel resto del mondo, le truffe online sono in continuo aumento e numerose persone cadono vittime di inganni sempre più elaborati.

Per affrontare questo fenomeno in crescita, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e BancaStato hanno unito le forze per realizzare una guida pratica che possa aiutare i cittadini a difendersi dalle minacce informatiche.

Questo manuale, disponibile in versione cartacea, offre consigli pratici e immediati per individuare e prevenire le frodi digitali più comuni, fornendo strumenti utili per riconoscere le trappole online prima di cadervi.

Qualche consiglio pratico

Nel panorama attuale, i cybercriminali affinano costantemente le loro tecniche, utilizzando tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale per creare contenuti che appaiono estremamente autentici. Messaggi, immagini e persino video possono essere generati con un grado di realismo tale da rendere difficile distinguere il vero dal falso. I truffatori approfittano spesso dell'urgenza e della fiducia delle loro vittime, spingendole a condividere dati personali o finanziari senza pensarci troppo.

Per contrastare questi pericoli, la guida elaborata da SUPSI e BancaStato propone una serie di raccomandazioni essenziali. Ad esempio, si sottolinea l'importanza di essere prudenti nei confronti delle comunicazioni sospette, evitando di cliccare su link inaspettati o di fornire informazioni riservate via email o telefono. Anche l'uso di password complesse e la verifica accurata dell'identità di chi invia un messaggio sono fondamentali per proteggersi.

Inoltre, tenere aggiornati i propri dispositivi e il software antivirus può ridurre significativamente il rischio di attacchi. È essenziale, infine, rimanere informati sugli ultimi sviluppi riguardanti le truffe digitali e condividere queste conoscenze con familiari e amici, aumentando così la consapevolezza collettiva. La guida rappresenta dunque un valido strumento per tutti, offrendo suggerimenti semplici e concreti per fronteggiare le insidie del mondo digitale e rafforzare la propria sicurezza online.