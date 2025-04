Truffa dei lingotti d'oro: 5.000 vittime e 60 milioni di euro sottratti

La Guardia di Finanza e la Procura di Milano hanno recentemente smantellato una delle più grandi operazioni di frode finanziaria degli ultimi anni, portando alla luce un schema Ponzi orchestrato dalla società fantasma Global Group Consulting. Questa organizzazione, guidata da Samuel Gatto, attualmente latitante, ha sottratto circa 60 milioni di euro a oltre 5.000 investitori in tutta Italia. Con promesse di rendimenti annui del 48% e un sistema che garantiva interessi mensili del 4%, la truffa ha attirato migliaia di risparmiatori speranzosi, ma si è rivelata una trappola pericolosa.

Solo il 15% dei fondi raccolti veniva effettivamente investito in oro, mentre il resto serviva a pagare i primi investitori e a sostenere lo stile di vita lussuoso dei membri della banda. Questo classico esempio di truffa finanziaria ha avuto inizio nel 2017, sfruttando una struttura societaria complessa e l’utilizzo di una valuta interna per mascherare l’attività fraudolenta e complicare il recupero dei capitali investiti.

Il modus operandi della banda

La rete criminale, composta da almeno cinque persone, ha sfruttato i social media e il passaparola tra amici e familiari per reclutare nuovi investitori. I primi guadagni percepiti dai clienti, seppur falsi, li trasformavano inconsapevolmente in promotori della truffa, ampliando così la portata del sistema. Il successo iniziale dell’operazione era alimentato dalla fiducia generata da rendimenti apparentemente stabili e dalla professionalità simulata della società.

Un esempio significativo è quello di un investitore che, attratto dalla promessa di 400 euro mensili su un investimento di 50.000 euro, si è trovato intrappolato in un sistema con procedure di prelievo complicate e tempi di attesa fino a 90 giorni. Questo ha ulteriormente aggravato la situazione delle vittime, che spesso non riuscivano a recuperare i propri fondi.

Le indagini

Le indagini, avviate nell’aprile 2024 in seguito a numerose denunce, hanno portato all’arresto di un membro della banda e agli arresti domiciliari per altri quattro complici. Le autorità hanno eseguito 30 perquisizioni in diverse regioni italiane, sequestrando beni per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Nonostante questi risultati, Samuel Gatto e sua moglie rimangono latitanti, mentre il numero di querele presso la Procura di Milano continua a crescere.

Questa vicenda rappresenta un monito per gli investitori, evidenziando i rischi legati agli investimenti fraudolenti e l’importanza di verificare l’affidabilità delle società prima di impegnare i propri risparmi. Mentre le autorità lavorano per recuperare i fondi sottratti, migliaia di risparmiatori attendono giustizia e sperano di riavere almeno una parte dei propri risparmi.