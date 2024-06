Truffe online: colpita l'Agenzia delle Entrate, falsi pagamenti

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un nuovo avviso per mettere in guardia i cittadini contro l'aumento delle truffe online. Queste frodi mirano a sottrarre denaro ai contribuenti, specialmente a coloro che sono coinvolti nel trading online o negli investimenti in criptovalute.

I truffatori si fingono funzionari dell'Agenzia delle Entrate e contattano le vittime tramite email o telefono. Nei messaggi, richiedono il pagamento di tasse inesistenti, spesso con importi casuali e molto elevati. Per rendere la frode più convincente, i criminali inviano documenti falsi, come prospetti di calcolo e avvisi di pagamento, completi di loghi e firme falsificate dell'Agenzia delle Entrate.

Un segnale d'allarme è la richiesta di pagamento immediato, frequentemente in criptovaluta. Inoltre, le email o le telefonate possono contenere errori grammaticali o di punteggiatura, o minacce di azioni legali come il recupero crediti o l'iscrizione al registro dei cattivi pagatori.

Cosa fare se si è vittima di questa truffa?

L'Agenzia delle Entrate consiglia di non rispondere a queste richieste e di non fornire mai informazioni personali o sensibili, come numeri di conti bancari. È fondamentale segnalare la truffa sia all'Agenzia delle Entrate che alle autorità di polizia. Per proteggersi dalle truffe online, si dovrebbero seguire alcuni consigli: diffidare da email o telefonate che richiedono pagamenti, evitare di aprire link sospetti e non fornire mai dati personali.

L'Agenzia delle Entrate è attivamente impegnata nella lotta contro le truffe online e ha lanciato diverse iniziative per educare e sensibilizzare i cittadini. Sul sito web dell'Agenzia è presente una sezione dedicata alla sicurezza informatica, dove è possibile trovare suggerimenti utili per proteggersi dalle frodi online.

Le truffe online rappresentano un problema serio, ma è possibile difendersi seguendo alcuni semplici consigli. Essere informati e prestare attenzione ai segnali d'allarme è fondamentale per evitare di cadere vittima di queste frodi. L'educazione e la consapevolezza sono strumenti chiave per proteggersi efficacemente contro i truffatori online.