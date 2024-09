Truffe online: coinvolti brand noti, il caso del supermercato Lidl

Le truffe online sono ormai un fenomeno sempre più diffuso, sfruttando spesso la notorietà di marchi famosi per ingannare gli utenti. Un recente caso ha coinvolto Lidl, con un annuncio pubblicitario su YouTube che prometteva la vincita di un camper a chi avesse partecipato a un sondaggio.

Tuttavia, una volta completato il sondaggio, i partecipanti scoprivano che il premio effettivo era molto diverso da quello inizialmente promesso. Questo tipo di raggiro dimostra quanto sia fondamentale essere cauti di fronte a offerte che sembrano troppo vantaggiose per essere reali.

Le aziende, consapevoli di queste problematiche, stanno mettendo in atto misure per proteggere i propri clienti. Lidl, ad esempio, ha raccomandato ai consumatori di verificare sempre l’autenticità delle promozioni attraverso i canali ufficiali, come il sito web, i profili social o la newsletter dell’azienda. In questo modo, gli utenti possono ridurre il rischio di cadere vittima di truffe, evitando di fornire dati sensibili a malintenzionati.

Come proteggersi da queste truffe: i cybercriminali raggiungono più utenti grazie ai social

Le frodi digitali sono così diffuse per via dell’evoluzione tecnologica, che permette ai truffatori di creare annunci pubblicitari sofisticati e difficili da distinguere da quelli autentici. L’ampia diffusione dei social media e di internet, inoltre, consente ai criminali di raggiungere una platea di potenziali vittime sempre più ampia.

Per difendersi da queste insidie, è importante adottare alcune precauzioni essenziali. Prima di tutto, occorre verificare sempre l’identità di chi invia un messaggio, soprattutto quando vengono richieste informazioni personali.

Offerte che sembrano eccessivamente vantaggiose spesso nascondono un inganno, perciò è bene essere diffidenti. Inoltre, è consigliabile evitare di cliccare su link presenti in email o messaggi non richiesti e di controllare sempre che l’indirizzo web che si sta visitando sia corretto e protetto con il prefisso "https://". Strumenti come antivirus e firewall sono utili per proteggere i dispositivi da potenziali attacchi.