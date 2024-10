Truffe online: allerta massima agli affitti per le vacanze invernali

Con l'avvicinarsi della stagione invernale, cresce l’interesse per le mete di montagna e aumenta la domanda di alloggi turistici. Purtroppo, questo fenomeno attira anche l'attenzione dei truffatori, che sfruttano il desiderio dei turisti di risparmiare per orchestrare raggiri sempre più raffinati.

A Courmayeur, così come in altre rinomate località turistiche, si stanno moltiplicando i casi di truffe legate agli affitti di case vacanza. Spesso, gli annunci online di appartamenti proposti a tariffe incredibilmente vantaggiose sono in realtà inganni messi in atto per sottrarre denaro ai malcapitati.

Ma come si sviluppa questa truffa? I malintenzionati pubblicano annunci su siti specializzati o piattaforme di affitti turistici, offrendo abitazioni di alto livello a costi molto più bassi rispetto alla media di mercato. Per rendere l’offerta più credibile, utilizzano immagini rubate da altre inserzioni o costruiscono siti web fittizi che imitano quelli di agenzie immobiliari.

Il truffatore scompare dopo il pagamento di una "caparra"

Una volta attirata l'attenzione della vittima, chiedono il pagamento di una caparra, solitamente tramite bonifico bancario o ricarica di una carta prepagata. A questo punto, il truffatore scompare, lasciando il turista senza alloggio e senza soldi.

Per evitare di cadere in queste trappole, è fondamentale agire con prudenza e diffidare delle offerte che sembrano troppo vantaggiose. Prima di procedere con qualsiasi pagamento, è importante verificare attentamente la legittimità dell’annuncio e contattare direttamente l'agenzia o il proprietario della casa per accertarsi della disponibilità dell’immobile. È altrettanto consigliabile utilizzare piattaforme di prenotazione affidabili e sicure, che offrano tutele ai consumatori.

Nel caso in cui si sospetti di essere stati truffati, è fondamentale denunciare immediatamente l’accaduto alle autorità competenti e contattare la propria banca per cercare di bloccare eventuali transazioni sospette. Infine, seppure la tentazione di approfittare di un'offerta allettante sia forte, è sempre bene ricordare che un affitto eccessivamente economico potrebbe nascondere una frode. Con qualche accorgimento, si possono evitare brutte sorprese e godere di una vacanza in piena serenità.