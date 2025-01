Truffe online addio con la VPN giusta

L'esplosione dell'intelligenza artificiale ha permesso agli hacker di perfezionare ulteriormente le loro strategie per portare attacchi mirati sia ad aziende che semplici cittadini. E proprio quest'ultimi rappresentano il soggetto più vulnerabile, per via della loro impreparazione di fronte a truffe online sempre più sofisticate.

Per loro, uno dei rimedi più efficaci è l'utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che rende anonime le attività svolte sul web attraverso il mascheramento dell'indirizzo IP. Tra le VPN migliori oggi disponibili sul mercato figura NordVPN, l'unica VPN che può vantarsi del certificato di software anti-phishing (il phishing è una delle tecniche più subdole portate avanti dai cybercriminali contro le loro vittime).

In questo momento NordVPN è in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese per 24 mesi. Se ci si vuole garantire la funzionalità Threat Protection Pro, i piani di riferimento sono Plus (4,39 euro al mese) e Ultimate (6,89 euro al mese).

Contrastare le truffe online in modo efficace con NordVPN

Un recente test indipendente ha sancito che la funzionalità esclusiva Threat Protection Pro di NordVPN riesce a rilevare l'85% dei siti web di phishing. Si tratta di un risultato ottimo, a maggior ragione se collegato a un servizio VPN e di concerto agli attacchi informatici dei cybercriminali.

Il funzionamento di Threat Protection Pro è piuttosto semplice: non appena si accorge che l'utente sta visitando un sito web malevolo, invia un avviso immediato mettendolo in guardia sui pericoli che sta correndo. Gli avvisi di truffa della funzionalità Threat Protection Pro prevengono i tentativi di phishing e proteggono gli utenti NordVPN dalle truffe, dai virus e dalle minacce informatiche.

Al momento i piani della durata di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 72%, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

