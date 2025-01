Truffe online 2025: minacce in crescita, ecco come evitarle

Il 2025 si apre con un preoccupante aumento delle truffe online, sempre più sofisticate e difficili da rilevare. Secondo un sondaggio condotto da GBG, il 79% degli esperti ha segnalato un incremento di frodi elaborate rispetto all'anno precedente.

Questo scenario sottolinea l'urgenza di prestare maggiore attenzione alle minacce digitali che colpiscono sia i consumatori che le imprese. Tra le frodi più diffuse si annoverano quelle legate alle piattaforme di vendita online, come il Facebook Marketplace, dove i truffatori fingono di essere venditori affidabili per poi sparire dopo aver richiesto pagamenti anticipati.

Un’altra strategia comune è quella dell’impersonificazione, in cui i criminali si spacciano per rappresentanti di banche, forze dell’ordine o aziende, al fine di ottenere dati personali o finanziari dalle vittime.

Come proteggersi da queste minacce

Non mancano poi le truffe legate al crescente interesse per le criptovalute, con investimenti rischiosi o piattaforme di trading false create per ingannare gli utenti. Anche il settore dell’intrattenimento è colpito: vengono venduti biglietti contraffatti per eventi e concerti, lasciando i fan senza alcuna possibilità di accedere agli spettacoli.

Per proteggersi da queste minacce, è essenziale mantenere alta la vigilanza. È fondamentale diffidare di offerte che appaiono troppo convenienti e verificare sempre l’affidabilità di chi si propone come venditore o interlocutore. Inoltre, non bisogna mai condividere informazioni personali o finanziarie con soggetti non verificati.

L'adozione di piattaforme sicure per le transazioni online è un passaggio cruciale, così come un’approfondita conoscenza dei rischi connessi agli investimenti in criptovalute. La lotta contro le truffe digitali richiede un costante aggiornamento delle misure di sicurezza e un impegno condiviso tra consumatori e autorità competenti, con l’obiettivo di garantire un ambiente digitale più sicuro e trasparente.