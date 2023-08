Truffe e criptovalute rubate: come cercare di recuperarle?

Il mercato delle criptovalute è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, con un giro d'affari enorme.

Questo settore, dunque, è diventato molto attraente per eventuali criminali informatici alla ricerca di guadagni facili. Sotto questo punto di vista, i cybercriminali hanno diverse armi potenzialmente a loro disposizione.

Si parla, per esempio, dei classici schemi Ponzi. Si tratta di sistemi che prevedono alti ritorni sugli investimenti, salvo poi collassare su se stessi con relativo fallimento degli stessi.

Altre truffe riguardano il mining o le raccolte fondi per lanciare nuove cripto o token. In quest'ultimo caso esistono veri e propri falsi ICO che attirano, con la promessa di facili guadagni, gli investitori meno esperti.

Altri rischi possono essere costituiti da:

piattaforme di trading fasulle

attacchi phishing

malware e ransomware

e tante altre tecniche più o meno raffinate.

Criptovalute rubate? Prevenzione e intervento rapido sono fondamentali

Ancor prima di scoprire un eventuale furto, è bene fare grande attenzione alla prevenzione. Essere scettici, soprattutto quando vengono proposti "sistemi miracolosi" di guadagno, è ormai d'obbligo. Verificare l'autenticità delle piattaforme per lo scambio di cripto è un altro modo per mitigare i rischi. Ma se tutto ciò non ha funzionato?

Se sei caduto vittima di una truffa o di un furto di criptovaluta, vi sono alcuni passaggi che è possibile adottare per aumentare le possibilità di recuperare i fondi.

In primis, dovresti denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. In seconda battuta, se i fondi sono stati rubati attraverso uno scambio di criptovalute, contattare immediatamente il team di supporto della piattaforma è quasi d'obbligo. Questi potrebbero essere in grado di bloccare l'account del truffatore e recuperare i fondi.

Al di là di queste azioni, che se effettuate in modo tempestivo possono portare a risultati, vi è ben poco altro da fare. In teoria esistono servizi appositi per il recupero di criptovalute rubate ma, al momento, queste risultano difficilmente attive nel nostro paese.