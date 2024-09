Truffe cripto: rubati in America più di 5,6 miliardi di dollari nel 2023

Il Centro per le Denunce di Crimini su Internet dell'FBI ha ricevuto più di 69.000 segnalazioni da parte di cittadini coinvolti in frodi legate a criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Tether. Tra queste, le truffe di investimento sono risultate le più devastanti, costituendo il 71% delle perdite totali, equivalenti a circa 3,96 miliardi di dollari. Al secondo posto si trovano le truffe gestite tramite call center e quelle con impersonificazione di funzionari governativi, che insieme rappresentano il 10% delle perdite.

Un dato significativo emerso dal rapporto riguarda la vulnerabilità degli over 60, che hanno segnalato il maggior numero di denunce. Le perdite subite da questa fascia di popolazione hanno superato 1,6 miliardi di dollari, evidenziando quanto sia importante prestare particolare attenzione a proteggere gli anziani da tali raggiri.

Le strategie adottate dai truffatori

I truffatori adottano diverse strategie per ingannare le loro vittime, spesso guadagnandosi la loro fiducia attraverso piattaforme di incontri o social media. Le vittime vengono poi indotte a partecipare a investimenti fraudolenti in criptovalute. Tra le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori vi sono le truffe sugli investimenti, le truffe della lotteria, le frodi romantiche, le estorsioni e i ransomware.

Una truffa particolarmente insidiosa è quella conosciuta come "pig butchering scam", in cui i truffatori fingono di essere potenziali partner romantici per instaurare un legame con la vittima. Inizialmente, permettono alla vittima di prelevare piccole somme per creare fiducia, ma alla fine la frode si conclude con perdite significative.

A peggiorare la situazione, ci sono anche servizi fraudolenti che promettono di recuperare i fondi rubati, ma finiscono solo per ingannare ulteriormente le vittime. L'FBI invita il pubblico a essere estremamente cauto nei confronti di persone conosciute solo online, sottolineando che chiunque può diventare bersaglio di una truffa criptovalutaria.