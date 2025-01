Ti interessano Bitcoin e le criptovalute? Prova eToro

Con il prezzo di Bitcoin di nuovo in rialzo, dopo giorni di flessione, se anche tu vuoi puntare sulle criptovalute, puoi scegliere la piattaforma di eToro. Entra a far parte di una community già formata da 30 milioni di utenti in tutto il mondo: trova spunti, fai domande e copia i portafogli degli altri trader. Per iniziare subito a costruire il tuo wallet, non devi far altro che aprire il conto.

Apri il tuo conto eToro: ti aspettano Bitcoin e le altre cripto

Ogni strumento offerto è pensato per risultare accessibile e semplice da utilizzare, anche da chi non ha esperienza o troppa dimestichezza. Ad esempio, attraverso grafici chiari e facilmente comprensibili, sono fornite informazioni in tempo reale sull'andamento degli asset più vivaci del momento. Qui sotto ci sono i cosiddetti mover giornalieri ovvero quelli che, nel corso delle ultime 24 ore, hanno fatto registrare la crescita più significativa. Ogni cosa è a portata di mano, racchiusa all'interno di un'app mobile (da scaricare gratuitamente sul tuo smartphone) o da raggiungere mediante l'interfaccia Web dedicata.

Vale la pena ricordare che eToro opera nel territorio europeo in qualità di società di servizi finanziari autorizzata e regolamentata. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Come anticipato, in questi giorni Bitcoin sta facendo registrare un nuovo trend di crescita e lo stesso vale per le altre criptovalute più importanti. Uno dei fattori responsabili di questa dinamica è l'avvicinarsi del giorno (20 gennaio) che vedrà Donald Trump tornare alla Casa Bianca con l'insediamento ufficiale. In molti ritengono che questo possa spingere BTC verso nuovi record storici. Come sempre, invitiamo ad approcciare lo scambio delle monete virtuali con un approccio responsabile, prendendo con le pinze ogni previsione.





eToro è una piattaforma che offre investimenti in azioni, criptovalute e trading di CFDs. Considera sempre che i CFDs sono strumenti finanziari complessi e presentato un alto rischio di perdita dell’investimento rapidamente. Il 51% degli investitori su eToro perdono soldi nelle transazioni di CFDs. Devi sempre considerare come funzionano i CFDs e il tuo limite finanziario. Queste comunicazioni sono da intendersi puramente illustrative e educative e non devono considerarsi in nessun modo consigli o raccomandazioni di investimenti. Ricorda che i risultati passati non sono indice di quelli futuri. Ricordati che il Copy Trading non rappresenta un consiglio finanziario. Il valore del tuo investimento può incrementare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Gli Asset Cripto sono altamente volatili e non regolamentati nei paesi dell’EU. Non esiste una protezione per il consumatore. Potresti dover pagare delle tasse sui tuoi possibili profitti. eToro USA LLC non offre CFDs e non si assume la responsabilità riguardo l’accuratezza o la completezza dei contenuti presenti su questo sito, creati direttamente dal nostro Partner.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.eToro è una piattaforma che offre investimenti in azioni, criptovalute e trading di CFDs. Considera sempre che i CFDs sono strumenti finanziari complessi e presentato un alto rischio di perdita dell’investimento rapidamente. Il 51% degli investitori su eToro perdono soldi nelle transazioni di CFDs. Devi sempre considerare come funzionano i CFDs e il tuo limite finanziario. Queste comunicazioni sono da intendersi puramente illustrative e educative e non devono considerarsi in nessun modo consigli o raccomandazioni di investimenti. Ricorda che i risultati passati non sono indice di quelli futuri. Ricordati che il Copy Trading non rappresenta un consiglio finanziario. Il valore del tuo investimento può incrementare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Gli Asset Cripto sono altamente volatili e non regolamentati nei paesi dell’EU. Non esiste una protezione per il consumatore. Potresti dover pagare delle tasse sui tuoi possibili profitti. eToro USA LLC non offre CFDs e non si assume la responsabilità riguardo l’accuratezza o la completezza dei contenuti presenti su questo sito, creati direttamente dal nostro Partner.