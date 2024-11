Truffe Black Friday: occhio alle offerte troppo belle per essere vere

In vista del prossimo Black Friday, il Codacons ha lanciato un avvertimento ai consumatori, invitandoli a fare acquisti con cautela. Durante questo periodo di grandi sconti, infatti, è facile cadere nella tentazione di offerte apparentemente irresistibili che, in realtà, potrebbero nascondere truffe. L'associazione sottolinea l'importanza di agire con prudenza e non lasciarsi trasportare dall'euforia dello shopping.

Un primo consiglio riguarda la verifica dei prezzi: controllare il costo dei prodotti prima del Black Friday permette di capire se lo sconto pubblicizzato sia reale o solo un espediente per attirare clienti. In molti casi, infatti, i prezzi vengono aumentati nei giorni precedenti per poi essere "scontati" durante l'evento, dando l'illusione di un affare vantaggioso. Documentare i prezzi con foto o screenshot può aiutare a fare confronti e valutare l'effettiva convenienza dell'acquisto.

Un altro aspetto fondamentale è la scelta dei venditori. Affidarsi a negozi noti e con buone recensioni è una strategia efficace per evitare spiacevoli sorprese. I siti poco conosciuti o con una grafica scadente potrebbero nascondere truffe. Durante il Black Friday, è inoltre frequente imbattersi in offerte troppo allettanti per essere vere: sconti eccessivi e promesse di prezzi incredibilmente bassi devono far sorgere qualche dubbio. Spesso dietro a queste promozioni si nascondono venditori di prodotti contraffatti o di scarsa qualità.

Truffe Black Friday: fate attenzione alla scelta delle piattaforme

Il Black Friday è un momento di forte vulnerabilità per i consumatori, poiché la corsa agli sconti può offuscare il loro giudizio e renderli più suscettibili ai raggiri. I truffatori approfittano di questa situazione per mettere in atto diverse strategie ingannevoli, come falsi sconti, prodotti contraffatti e siti web truffaldini che imitano quelli ufficiali di marchi famosi. Questi siti vengono creati appositamente per rubare dati personali e bancari, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti.

Per proteggersi, è importante fare acquisti solo su piattaforme sicure, verificando la presenza del certificato SSL e leggendo recensioni affidabili. Utilizzare metodi di pagamento protetti, come carte di credito con sistemi di sicurezza antifrode, può ridurre il rischio di frodi.

Infine, conservare le prove d'acquisto è essenziale per poter ottenere assistenza in caso di problemi, garantendosi la possibilità di richiedere un rimborso o risolvere eventuali controversie. Con un po' di attenzione, è possibile approfittare delle offerte del Black Friday in modo sicuro e sereno.