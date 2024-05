Truffa Booking: vacanze estive a rischio? Occhio alle prenotazioni

Booking.com ha recentemente allertato i propri utenti riguardo a una nuova truffa online basata sulla tecnica della prenotazione annullata. La truffa inizia con un'email o un messaggio di testo che sembra provenire da Booking.com, informando l'utente che la sua prenotazione è stata cancellata a causa di un problema con il pagamento.

Il messaggio invita l'utente a cliccare su un link per aggiornare i dati di pagamento e completare la prenotazione. Tuttavia, il link conduce a un sito web che imita quello ufficiale di Booking.com ma che in realtà è un sito fraudolento. Quando l'utente inserisce i dati della carta di credito su questo sito, i truffatori ottengono accesso alle informazioni personali.

Per proteggersi da questa truffa, è fondamentale verificare attentamente l'indirizzo email o il numero di telefono da cui proviene il messaggio. Se ci sono dubbi sulla legittimità del messaggio, è meglio evitare di cliccare su qualsiasi link. Nel caso in cui si decida di cliccare, è importante controllare l'URL del sito web per assicurarsi che corrisponda esattamente a quello ufficiale di Booking.com.

Cosa fare in caso di dubbi? Contattare Booking.com è una soluzione

In presenza di dubbi sulla prenotazione, è consigliabile contattare direttamente Booking.com utilizzando il sito web ufficiale o il numero di telefono dell'assistenza clienti, evitando i contatti forniti nel messaggio sospetto.

Inoltre, è essenziale non inserire mai i dati della carta di credito su siti web che non sono sicuri, verificando sempre la protezione del sito prima di fornire informazioni sensibili. Se si riceve un messaggio di phishing o si è vittima di una truffa, è importante segnalare l'accaduto a Booking.com e alle autorità competenti.

È utile ricordare che Booking.com non richiederà mai l'aggiornamento dei dati di pagamento tramite email o messaggio di testo. Pertanto, se si riceve una richiesta del genere, è sempre meglio contattare direttamente il sito ufficiale per verificare.