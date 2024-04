True Detective: Night Country disponibile su NOW da 6,99€ al mese

Su NOW sono finalmente disponibili tutti gli episodi della quarta stagione di True Detective: Night Country. Questo nuovo capitolo della serie, con Jodie Foster e Kali Reis, promette un'avventura avvincente e ricca di misteri: tutti gli abbonati al servizio NOW possono guardare sia i nuovi episodi che i passati (oltre a tutti gli altri contenuti disponibili sulla piattaforma) a partire da soli 6,99 euro al mese.

I piani in abbonamento NOW

NOW offre diverse opzioni di abbonamento. Puoi scegliere tra:

Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium: per accedere a serie TV, show, e i film più attesi, due visioni in contemporanea, senza pubblicità e con audio Dolby Digital 5.1 a 14,99 euro al mese (oppure 11,99 euro per 12 mesi);

(oppure 11,99 euro per 12 mesi); Pass Cinema + Pass Entertainment: se desideri concentrarti su serie TV, show, e i film più attesi, questa opzione è perfetta per te; il prezzo è di 11,99 euro mensili , oppure 9,99 euro scegliendo l'opzione con permanenza minima 12 mesi;

, oppure 9,99 euro scegliendo l'opzione con permanenza minima 12 mesi; Pass Entertainment: per gli amanti delle serie TV e degli show, questa offerta offre l'accesso a tutti i contenuti di queste categorie a soli 8,99 euro al mese, oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi.

La quarta stagione di True Detective: Night Country si svolge nella remota città di Ennis, in Alaska, dove sei uomini misteriosamente scompaiono durante una gelida notte invernale presso la Tsalal Arctic Research Station. Le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro saranno chiamate a risolvere questo intricato caso: dovranno affrontare non solo gli enigmi che il gelo di Alaska cela, ma anche i loro demoni personali.

La quarta stagione di True Detective è disponibile in streaming su NOW dal 15 gennaio, in contemporanea con gli Stati Uniti. Puoi goderti tutti gli episodi in italiano o in lingua originale, da qualsiasi dispositivo: NOW smart stick, smart TV, console, Fire TV, Apple TV, PC, tablet e smartphone. tutti gli abbonati al servizio NOW a partire da soli 6,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.