Tredici lingue racchiuse in un'app: scopri Babbel, ora a metà prezzo

Che si tratti di viaggi, lavoro o semplice passione per le diverse culture, imparare una nuova lingua può aprire porte inaspettate. Babbel, app studiata per l'apprendimento delle lingue, ha lanciato una serie di offerte che promettono di rendere l'apprendimento linguistico più accessibile e coinvolgente per tutti.

Babbel propone tre piani di abbonamento (tutti includono garanzia di 20 giorni soddisfatti o rimborsati) con sconti significativi:

6 mesi a 8,99 euro al mese, risparmi il 25%

12 mesi a 5,99 euro al mese, risparmi il 45

Lifetime: accedi a tutte le lingue, per sempre, a 299,99 euro invece di 599,99 euro

Come Babbel ti aiuta a imparare le lingue

Babbel non è una semplice app, ma un vero e proprio ecosistema di apprendimento. Il metodo si basa su lezioni brevi e pratiche, progettate da esperti di linguistica e puntando su conversazioni reali per aiutarti a comunicare.

Inoltre, Babbel offre una varietà di strumenti e attività motivanti, tra cui podcast, giochi e corsi dal vivo (Babbel Live) con insegnanti certificati. Questo approccio integrato garantisce un apprendimento rapido e duraturo, grazie a tecniche collaudate che ti aiutano a memorizzare anche il vocabolario più complesso.

Queste tutte le lingue disponibili all'apprendimento con Babbel: inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano. Se hai sempre sognato di imparare una nuova lingua, questo è il momento giusto: approfitta delle offerte Babbel disponibili online.

