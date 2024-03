Tre altcoin che possono registrare guadagni 10x a Marzo: Shiba Inu, NuggetRush e Render

Il mercato delle criptovalute è stato recentemente caratterizzato da un sentimento rialzista, grazie alla straordinaria prestazione di Bitcoin. Gli investitori, in preda alla FOMO, sono alla ricerca di token da investire per ottenere guadagni a marzo. Fortunatamente, gli analisti hanno scelto tre migliori altcoin che potrebbero dare guadagni rialzisti a marzo: Shiba Inu, NuggetRush e Render.

NuggetRush (NUGX) attira gli investitori con il concetto di gioco play-to-earn

Il gioco play-to-earn di NuggetRush ha catturato l'interesse degli investitori, con più di 202 milioni di token venduti nella fase di prevendita, che lo rendono il migliore investimento in criptovalute del momento. Il progetto ha raccolto oltre 2,5 milioni di dollari e si avvicina al lancio nelle prossime settimane.

Questo forte afflusso di investitori riflette la fiducia che gli investitori hanno nel potenziale di NuggetRush. Il progetto sta sviluppando una piattaforma di gioco play-to-earn (P2E) basata su blockchain, abbinata a un mercato NFT, che unisce l'intrattenimento alle opportunità finanziarie attraverso un gioco minerario.

I giocatori possono estrarre da soli o collaborare con altri per massimizzare i loro guadagni. Il gioco P2E offre diverse competizioni e sfide che permettono ai giocatori di scoprire minerali preziosi e vincere premi. NUGX di NuggetRush ha un prezzo di 0,018 $ nel quinto round della sua ICO di criptovalute, che è l'ultimo.

Il token NUGX sarà quotato sui principali exchange dopo la fine di questo round al prezzo di 0,020 $. Ma non è tutto. Gli analisti e gli esperti di mercato hanno previsto un potenziale guadagno di 20x nel breve termine e di 50x nel lungo termine. Questo rende il token NUGX di NuggetRush uno dei migliori altcoin in cui investire ora.

Il prezzo di Shiba Inu (SHIB) supera quello di Dogecoin

Shiba Inu (SHIB), il killer di Dogecoin, è attualmente all'altezza del suo nome in quanto supera Dogecoin nel grafico dei prezzi. I dati di CoinGecko hanno rivelato che il prezzo di Shiba Inu è salito alle stelle del 12,3% nell'ultima settimana.

Questo rialzo di prezzo ha portato Shiba Inu da un minimo settimanale di 0,000009351 $ a un picco di 0,00001132 $, rendendola una delle meme coin più performanti del mercato. Allo stesso modo, i guadagni di Shiba Inu si sono riversati sui timeframe più alti, con un aumento del 12,9% e del 18,9% sui timeframe a due settimane e mensile.

Una probabile ragione per l'aumento dei prezzi potrebbe essere l'incremento del burning di SHIB. Secondo Shibburn, l'esercito di Shiba Inu ha bruciato oltre 410.708.755.234.513 SHIB dall'inizio del suo burning di token.

L'obiettivo è quello di ridurre l'offerta del token, fatto che potrebbe provocare un aumento del prezzo nel lungo periodo. I mercati e gli esperti prevedono che il valore di Shiba Inu salirà a 0,00001982 $ e poi a 0,00002072 $ prima della fine del 2024.

Previsione del prezzo di Render (RNDR)

Oltre a Shiba Inu, Render (RNDR) è un altro token che ha registrato movimenti di prezzo rialzisti nell'ultima settimana. La prestazione di Render nel 2024 è stata sorprendente.

Il suo guadagno da un anno all'altro è del 379,7%, mentre il guadagno mensile è dell'82,6%. Su un orizzonte temporale settimanale, il prezzo di Render oscilla tra i 6,01 $ e i 7,88 $ con un aumento del 19,3%.

Oltre a questi elevati guadagni di prezzo, anche gli indicatori tecnici di Render sono rialzisti. Tutte le SMA mostrano un'azione di "acquisto". Inoltre, il valore di Render è a 73,88, fatto che significa che il token Render si trova in una posizione di ipercomprato.

Di conseguenza, il prezzo di Render dovrebbe aumentare nelle prossime sessioni di trading. Gli esperti di mercato hanno previsto un obiettivo di prezzo di 8,46 $.

Considerazioni finali

Gli investitori che sono alla ricerca delle migliori criptovalute che possono dare enormi guadagni a marzo dovrebbero rivolgersi a Shiba Inu, NuggetRush e Render. Oltre ai guadagni di prezzo, i loro ecosistemi si stanno espandendo e potrebbero diventare tra i migliori nello spazio delle criptovalute.

