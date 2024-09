Trasferisci il tuo dominio .com su Infomaniak: risparmia fino al 40%

Le prestazioni di un hosting e l'ubicazione del centro dati possono avere un impatto diretto sul posizionamento di un sito web nei motori di ricerca e sull'esperienza degli utenti.

Di conseguenza, influenzano anche il tasso di conversione di un eventuale prodotto o servizio e i guadagni del sito stesso.

Un hosting poco performante può essere uno dei fattori che creano problemi a un blog o a un sito di e-commerce. D'altro canto, un servizio efficiente può dare una spinta a un progetto relativamente nuovo, o incrementare le prestazioni di un portale che ha già diversi anni. Soprattutto, vi permette di concentrarvi sulla crescita del vostro progetto senza preoccuparvi dell'accessibilità del vostro sito.

Tra i migliori hosting oggi disponibili si annovera Infomaniak, azienda elvetica con sede a Ginevra specializzata nei servizi Internet. Sicurezza, performance e servizio di assistenza di qualità sono i suoi principali punti di forza, con gli utenti che possono contare su una piattaforma intuitiva per realizzare siti web professionali senza alcuna conoscenza tecnica.

Al momento, è inoltre possibile usufruire di una speciale promozione che consente di trasferire il dominio .com con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. La promozione è disponibile su questa pagina dedicata del servizio hosting Infomaniak.

Perché trasferire il proprio dominio .com su Infomaniak

Al di là della promozione in corso sul trasferimento dei domini .com, la soluzione hosting web di Infomaniak offre diversi vantaggi. A partire da 5,75 euro al mese, con i primi 30 giorni gratuiti, gli utenti possono disporre di tutto ciò che hanno bisogno per creare un sito web professionale.

Il piano hosting dell'azienda svizzera include uno spazio SSD da 250 GB (una quantità di memoria con cui è possibile ospitare fino a 20 siti), l'ottimizzazione per WordPress e oltre 100 CMS, il servizio di backup e ripristino automatico, un database e traffico illimitati, più un'assistenza tecnica tramite telefono e via e-mail.

A proposito della compatibilità con oltre 100 CMS diversi, lo spazio hosting di Infomaniak è in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di progetto online. Gli utenti che scelgono di trasferire il loro dominio .com e il proprio hosting affidandosi a Infomaniak hanno l'opportunità di lavorare con le tecnologie più diffuse sul mercato, tra cui PrestaShop, Magento, Joomla, TYPO3 e Drupal.

Un ulteriore punto di forza è Site Creator, il creatore di siti incluso in ciascun piano hosting che consente a chiunque di creare siti web professionali. Che sia un sito vetrina, un blog o un negozio online, con questo strumento è possibile realizzare un sito personalizzabile al 100% tramite drag-and-drop.

Prezzi

Parliamo di prezzi. Per effetto del 40% di sconto, il trasferimento di un dominio .com è in promozione a 7,40 euro invece di 11,40 euro. C'è poi un'altra promozione che interessa lo spazio hosting: i lettori di HTML.it beneficiano di un codice sconto esclusivo che sconta il prezzo della soluzione hosting web, il cui prezzo parte da 5,75 euro al mese. Per usufruire dello sconto è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Infomaniak, aggiungere nel carrello lo spazio hosting desiderato, e digitare nell'apposito spazio dedicato ai coupon il seguente codice: DEAL-GMVUH73KP5. Lo sconto ha una validità pari a un anno ed è disponibile solo per i nuovi clienti che sottoscrivono un web hosting direttamente per 12 mesi (senza usufruire dei 30 giorni gratuiti). Questa promozione è disponibile fino al 31 agosto 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.