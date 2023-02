Transmission 4.0: arrivato il supporto per BitTorrent v2

Dopo più di un anno di sviluppo il team di coder del progetto Transmission, famoso client bitTorrent open source, ha avviato la distribuzione della nuova stable release. Transmission 4.0 implementa una vasta pletora d'innovazioni che vanno concretamente a migliorare il set di strumenti messo a disposizione da questo software. Una delle novità di maggiore rilievo presente in tale versione è sicuramente l'implementazione del supporto al protocollo BitTorrent v2. Questa edizione di BitTorrent introduce una hash function basata sull'algoritmo crittografico SHA-256. Per varie motivazioni tecniche questa versione del protocollo non è retrocompatibile con la precedente, dunque per evitare disagi all'utente sono nati i cosiddetti hybrid torrent, ovvero quei torrent file/magnet che includono entrambe le versioni cosi da poter essere compatibili con ogni tipologia di client e configurazione software.

Transmission 4.0 gode dunque anche del supporto per hybrid torrent. Inoltre sempre in tale build è possibile reperire la funzione di IPv6 blocklist, come è forse intuibile dal nome grazie a questa feature è possibile per gli utenti bloccare tutte le comunicazioni con un range di IP che sfruttano la più recente versione di tale protocollo. Questo setting può migliorare notevolmente la sicurezza di un determinato client. Infatti sul web sono reperibili diverse liste di IP etichettati come "malevoli", magari perché associati a device compromessi, che è possibile sfruttare per irrobustire la sicurezza della propria rete.

Transmission 4.0 è stato equipaggiano con una web interface completamente rinnovata che ora gode del pieno supporto ai device mobile, inoltre può operare in fullscreen e può essere impostata la nuova dark mode per uniformarsi allo stile del sistema operativo. Altra feature interessante introdotta in questa build riguarda l'opzione per regolare manualmente le diverse potentially-identifying information presenti nel file torrent come ad esempio l'User-Agent e la data di creazione. Oltretutto è ora possibile impostare delle configurazioni anti-brute force direttamente dai setting dell'applicazione.