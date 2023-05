Tot: tutta la gestione finanziaria in un unico posto

Tot è una buona scelta se, avendo un'azienda, cercate un conto conto da cui poter gestire tutta la vostra finanza, tra spese e incassi, fatture, bonifici e altre operazioni. Consente di amministrare tutto ciò in un unico posto, attraverso una pratica interfaccia, e offre le soluzioni più adatte a qualsiasi esigenza.

Gestite le finanze aziendali con il conto corrente Tot

Il conto corrente Tot è completamente Italiano e, con un unico canone, mette a disposizione un IBAN da cui poter effettuare bonifici SEPA dall'applicazione o dal pannello su PC fino a 250.000€. Tra le altre operazioni si possono anche emettere pagamenti SDD, per la gestione di finanziamenti e utenze, modelli F24, deleghe l24 tramite collegamento Entratel e Fisconline e pagamenti pagoPA.

Il tutto collegato a una carta di credito Visa Business, per tutte le spese aziendali. Questa integra tutte le funzionalità di sicurezza più avanzate, come un'autenticazione per gli acquisti con tre livelli di sicurezza, con PIN virtuale personale, codice OTP ed SMS riepilogo a transazione avvenuta. Tot si accerterà che siate voi ad eseguire i movimenti. Se lo ritenete necessario, potrete disattivare comodamente dalle impostazioni i pagamenti online, presso i negozi o i prelievi dall'ATM.

La carta fornita con tot è inoltre molto versatile ed è possibile collegarla a G Pay per i pagamenti attraverso lo smartphone, o altri dispositivi. È anche utilizzabile in modalità contactless presso tutti gli esercenti. Con le assicurazioni incluse sarete sempre protetti da furto di denaro contante, beni acquistati o piccoli imprevisti nei viaggi. Con il servizio di chargeback sarete inoltre tutelati da frodi o addebiti non autorizzati, indipendentemente dall'importo della transazione.

Tot collabora con Banca Sella, che fornisce i servizi bancari ed è depositaria dei fondi. Grazie al Fondo Interbancario, i capitali sono tutelati fino a 100.00€.

