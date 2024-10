Tornano in campo la Serie A e la Serie B: come vederle in streaming dall'estero

Questo week end tornano in campo sia la Serie A che la Serie B. Anche per questa giornata di campionato, tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming da DAZN, attualmente in offerta al costo di 19,99 euro al mese per 3 mesi (poi 34,99 euro al mese) con accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma.

Per vedere la Serie A e la Serie B in streaming dall'estero, con commento in italiano, serve una VPN, andando a selezionare un server situato in Italia per avviare la connessione. L'opzione giusta in questo caso è NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra.

Serie A e Serie B in streaming dall'estero con una VPN: la procedura

Gli utenti DAZN che si trovano all'estero potrebbero non riuscire ad accedere alla piattaforma e a sfruttare, in questo modo, il proprio abbonamento. Per questo motivo, è utile ricorrere a una VPN illimitata e ottimizzata per lo streaming. La procedura da seguire per vedere le partite di Serie A e Serie B in streaming dall'estero è la seguente:

attivare NordVPN sfruttando l'offerta in corso

sfruttando l'offerta in corso installare l'app del servizio e scegliere un server italiano per avviare la connessione

per avviare la connessione collegarsi a DAZN per seguire le partite; serve avere un abbonamento a DAZN per poter accedere ai contenuti; attualmente il servizio ha un costo di 19,99 euro al mese per 3 mesi.

La VPN giusta da utilizzare è, come detto, NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. La VPN include una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione. Per accedere subito all'offerta è possibile premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.