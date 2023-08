Torna la Serie A: come guardare tutte le partite della stagione 2023/2024

Si riparte: il campionato di Serie A 2023/2024 prende il via con una prima giornata ricca di match molto interessanti. Si parte con il Napoli che, dopo la vittoria dello Scudetto, debutta a Frosinone. In campo, tra il 19 e il 21 agosto, ci saranno tutte le altre squadre.

Per guardare tutte le partite di Serie A, anche per questa stagione, bisogna affidarsi a DAZN che ha l'esclusiva di 7 match per ogni giornata e la co-esclusiva di 3 match. Per questa stagione, però, DAZN ha diverse novità.

C'è il debutto dell'abbonamento annuale che permette di guardare tutte le partite con una spesa complessiva di 299 euro, con un accesso illimitato per 12 mesi (meno di 25 euro al mese). Questa soluzione si affianca all'abbonamento mensile.

Da segnalare anche la possibilità di affidarsi a Zona DAZN, il canale satellitare che costa 7,50 euro al mese e che, da quest'anno, è disponibile oltre che su Sky anche su Tivùsat. Per scoprire tutte le soluzioni per guardare le partite di Serie A e attivare un nuovo abbonamento è possibile raggiungere il sito ufficiale di DAZN tramite il link qui di sotto.

Come guardare le partite di Serie A 2023/2024: tutte le opzioni disponibili

Tutte le partite di Serie A 2023/2024 sono disponibili su DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, trasmetterà 7 partite in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva di tutte le giornate del campionato di Serie A.

Per accedere a DAZN è possibile scegliere tra l'abbonamento mensile (scontato se si attiva la versione con vincolo annuale) oppure l'abbonamento annuale. Ci sono, inoltre, due piani di abbonamento, DAZN Standard e DAZN Plus (con doppia visione inclusa).

Questi sono i costi di DAZN Standard:

abbonamento mensile: 40,99 euro al mese

abbonamento mensile con vincolo annuale: 30,99 euro al mese

abbonamento annuale con pagamento unico: 299 euro per un anno (per una spesa di circa 24,91 euro al mese)

Per DAZN Plus, invece, è possibile scegliere tra tre diverse opzioni:

abbonamento mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

abbonamento mensile con vincolo annuale: 45,99 euro al mese

abbonamento annuale con pagamento unico: 449 euro per un anno (per una spesa di circa 37,41 euro al mese)

A prescindere dalla scelta del piano (Standard o Plus) è sempre possibile attivare Zona DAZN che costa 7,50 euro al mese ed è disponibile su Tivùsat oppure su Sky. Il canale satellitare consente la doppia visione anche scegliendo DAZN Standard (una visione in streaming e una via satellite).

Per attivare la versione desiderata di DAZN è possibile seguire il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.