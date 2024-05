Sky: guarda Roland Garros e i Giochi Olimpici 2024 a soli 14,90 €/mese

Se sei un appassionato di sport e non vuoi perderti nessun evento di rilievo, la nuova offerta di Sky TV con Eurosport + Sky Calcio è pensata apposta per te. Questa promozione ti permette di guardare il Roland Garros, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e UEFA Euro 2024 a soli 14,90 euro al mese, invece di 30 euro, per i primi 18 mesi. Vediamo nel dettaglio tutte le opportunità e i vantaggi inclusi in questo imperdibile pacchetto.

Sport e intrattenimento: cosa include l'offerta

Per i primi 18 mesi, potrai guardare i contenuti Sky TV a soli 9,90 euro al mese (anziché 25 euro) e Sky Calcio a 5 euro al mese. Dopo i primi 18 mesi, si applicherà automaticamente il profilo Sky Open con il prezzo di listino in vigore al momento. Ricapitolando, dal punto di vista dello sport avrai accesso a:

UEFA Euro 2024 : dal 14 giugno al 14 luglio 2024, potrai assistere in diretta a tutti i 51 match del torneo, 20 dei quali in esclusiva

: dal 14 giugno al 14 luglio 2024, potrai assistere in diretta a tutti i 51 match del torneo, 20 dei quali in esclusiva Serie A TIM : segui 3 partite su 10 per ogni giornata di campionato: il match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45

: segui 3 partite su 10 per ogni giornata di campionato: il match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45 Serie C : tutta la Serie C è solo su Sky fino alla stagione 2024/25, con 1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione

: tutta la Serie C è solo su Sky fino alla stagione 2024/25, con 1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione Calcio Europeo : guarda le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

: guarda le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 Eurosport: oltre al Roland Garros, hai accesso all'Australian Open, il meglio del ciclismo, degli sport invernali e il basket italiano

Dal 26 luglio all'11 agosto 2024, Eurosport dedicherà ben dieci canali ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con uno di questi in risoluzione 4K per una qualità di visione senza precedenti. Questa esclusiva sarà disponibile per tutti i clienti Sky, inclusa nel loro abbonamento, e visibile anche su Sky Go.

Oltre agli sport, Sky TV offre una vasta gamma di contenuti di intrattenimento, serie TV, documentari e show, tra cui i più amati come Pechino Express, True Detective: Night Country e 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. In più, potrai avere il piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ per 12 mesi senza costi aggiuntivi sul tuo abbonamento Sky.

Non perdere questa occasione per vivere lo sport e l'intrattenimento al massimo con Sky TV. A 14,90 euro al mese, per i primi 18 mesi, questa offerta è l'ideale per chiunque voglia guardare tutti i principali eventi sportivi e accedere ai tanti programmi TV Sky. Approfitta dell'offerta i vantaggi inclusi in questo imperdibile pacchetto direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.