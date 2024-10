Torna la Champions: come ci arrivano le squadre italiane?

Martedì 22 e mercoledì 23 ottobre torna la Champions League con le partite valide per la terza giornata della prima fase. Milan, Juventus e Bologna giocheranno martedì, mentre Atalanta e Inter saranno di scena il mercoledì. Lo spettacolo della più importante competizione europea per club è disponibile in streaming con il pass Sport di NOW, in offerta in questi giorni a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, per un risparmio complessivo di 120 euro in un anno.

Per le italiane l'ultimo turno di Serie A è stato in larga parte positivo: Milan, Juventus, Atalanta e Inter hanno infatti vinto i loro rispettivi incontri; non è andata invece così bene al Bologna, che a Marassi si è visto rimontare due gol dai padroni di casa del Genoa quando era avanti 2-0 ad inizio ripresa.

Champions League, terza giornata: come ci arrivano le italiane

Iniziamo dalle partite di domani, martedì 22 ottobre, con il Milan ad aprire le danze alle 18:45 a San Siro contro la squadra belga del Club Brugge. Al momento il Milan occupa il 32° posto, dopo aver rimediato due sconfitte nei primi due incontri disputati contro Liverpool e Borussia Dortmund. L'avversaria di domani, il Club Brugge, ha invece tre punti, grazie al successo ottenuto in trasferta sul campo degli austriaci dello Sturm Graz.

Va invece decisamente meglio alla Juventus di Thiago Motta, fin qui a punteggio pieno con 6 punti in due partite grazie ai successi contro PSV Eindhoven e RB Lipsia. Domani i bianconeri sfideranno i tedeschi dello Stoccarda, che fin qui hanno rimediato un pesante ko a Madrid contro il Real (3-1 per i campioni in carica) e un pareggio per 1-1 in casa contro lo Sparta Praga.

Deve invece ancora sbloccarsi il Bologna, fermo a un punto dopo le prime due giornate (0-0 contro lo Shakhtar all'esordio e ko ad Anfield per 2-0 contro i Reds). Proverà a farlo contro un'altra squadra inglese, l'Aston Villa, che

ha iniziato alla grande questa stagione battendo a sorpresa il Bayern Monaco alla seconda giornata dopo il netto successo contro lo Young Boys in terra elvetica.

Mercoledì spazio infine ad Atalanta ed Inter, che se la vedranno rispettivamente contro Celtic e Young Boys. In classifica la squadra di Gian Piero Gasperini è undicesima, con 4 punti sui 6 a disposizione, per effetto del pareggio casalingo a reti inviolate contro l'Arsenal e della netta affermazione per 3-0 contro gli ucraini dello Shakhtar. Stessi punti anche per l'Inter, che può vantare il prezioso pareggio in Inghilterra contro i Citizen di Guardiola e il successo in goleada a San Siro contro la Stella Rossa.

Per godersi lo spettaccolo della Champions League in streaming, con 185 partite su 203 a stagione, la scelta ideale è attivare il pass Sport in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. La promozione è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NOW, con attivazione immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.