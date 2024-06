Tor Browser 13.5 include migliorie per desktop, bridge e Android

Nelle scorse ore, Tor Project ha rilasciato il nuovo Tor Browser 13.5. Si tratta della più recente versione del browser web open source per la navigazione sul web senza tracciamento o sorveglianza. Questo aggiornamento introduce un'esperienza utente migliorata delle protezioni anti-impronta digitale. modificando il design visivo dell'implementazione del letterboxing. Ciò evita agli utenti restare concentrati sul contenuto che stanno tentando di visualizzare. Inoltre, Tor Browser 13.5 introduce una nuova sezione Letterboxing nelle Impostazioni generali. Qui gli utenti troveranno le opzioni per forzare Tor Browser a ricordare l'ultima dimensione della finestra. Inoltre, sarà possibile scegliere l'allineamento della letterbox nella parte superiore o centrale della finestra del browser Tor.

Tor Browser 13.5: le principali novità introdotte con la nuova versione

Questa versione apporta inoltre vari miglioramenti alle Impostazioni di connessione per gli utenti bridge, tra cui un design rinnovato delle schede bridge con funzionalità di condivisione migliorate e un'unica scheda più compatta con la sorgente del bridge preetichettata, una nuova sezione "Trova altri bridge" progettata per aiutare gli utenti trovare più bridge altrove e migliorare la gestione di più bridge. Oltre a ciò, Tor Browser 13.5 semplifica la progettazione degli errori dei siti Onion. Ciò li rende più coerenti con gli altri tipi di errori di rete disponibili in Tor Browser. Il nuovo aggiornamento introduce poi una nuova esperienza di connessione nativa per gli utenti Android con supporto di connessione automatica. Infine, riposiziona il Tor log a una nuova sezione "Impostazioni di connessione" in Impostazioni.

Naturalmente, Tor Browser 13.5 risolve anche numerosi bug che migliorano il browser e lo rendono molto più veloce. Per maggiori dettagli sulle novità introdotte è possibile consultare il changelog completo della nuova versione. Nel frattempo, è possibile scaricare Tor Browser 13.5 dal sito ufficiale come file binario, eseguibile praticamente su qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza dover installare nulla.