Tor Browser 11.5: introdotta la funzione di Automatic Censorship Detection

Il team di sviluppatori del progetto Tor (The Onion Router), storico software libero basato sulla terza generazione del protocollo di rete onion routing che da accesso ad una forma di navigazione anonima sul Web, hanno annunciato la nuova major release di questo browser web. Tor Browser 11.5 introduce una serie di innovazioni e funzionalità che permettono non solo di migliorare la user experience generale del programma ma irrobustiscono la sicurezza durante la navigazione e la privacy dell'utente. Tor Browser rappresenta uno standard per tutti gli attivisti ed i giornalisti che vogliono mantenere l'anonimato ed evitare le diverse tipologie di censura governativa durante le loro attività.

La novità che sicuramente salta subito all'occhio in Tor Browser 11.5 è la nuova feature di Automatic Censorship Detection. In buona sostanza tramite lo strumento chiamato "Connection Assist" è possibile aggirare i blocchi imposti dai vari provider o da enti governativi. Tale funzione sfrutta un programma chiamato moat, un domain-fronting tool che permette di "circumnavigare" i blocchi dei domini internet da parte degli ISP (Internet Service Provider) tramite una serie di strategie e tecniche chiamate appunto Domain fronting.

Il Domain fronting in buona sostanza va ad utilizzare diversi domain name sui diversi communication layer presenti in una connessione HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Cosi facendo il browser acquisisce la capacità di connettersi ad un dominio target bypassando ogni sorta di blocco o censura.

In Tor Browser 11.5 è stato implementato anche un nuovo pannello delle impostazioni generali del programma. Questo riquadro di setting da maggiore accesso alle configurazioni manuali della connessione ed inoltre permette inserire, o condividere, i diversi profili usati dal Connection Assist.

Sempre in Tor Browser 11.5 il team di coder ha deciso di implementare la medesima modalità HTTPS-only presente in Firefox, il browser web open source su cui è basato Tor, quindi non è più presente il vecchio bundle di plugin che abilitava tale funzione nelle precedenti release.