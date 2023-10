TIM ti propone un'offerta incredibile dedicata a chi necessita di avere internet illimitato a casa con dei servizi extra inclusi nel prezzo. Inoltre, i pacchetti TV di TIM Vision sono compresi a partire da 5 euro mensili in più oltre ad Amazon Prime completamente GRATIS per 6 mesi

In queste ore, inoltre, il costo di attivazione è completamente azzerato. Tale iniziativa è valida esclusivamente entro il 15 Ottobre 2023.

TIM internet illimitato: i dettagli della promo

La promozione del momento offre internet senza limiti anche in FTTH fino a 2.5 Gigabit al secondo in download, chiamate senza limiti gratis e senza scatto alla risposta verso qualsiasi utenza mobile e fissa nazionale, l'opzione TIM Navigazione Sicura che ti permette di navigare sul web in totale sicurezza, l'assistenza immediata da parte di operatori competenti e la possibilità di segnalare eventuali insoddisfazioni ricevendo un indennizzo in fattura. Ovviamente, oltre a tutto questo troviamo incluso anche il Modem TIM HUB+ Executive di ultima generazione. Tutto questo per soli 29,90 euro mensili per 24 mesi, invece di 34,90€.

Inoltre, il pacchetto con le chiamate illimitate è un'esclusiva ONLINE.

Come abbiamo detto all'inizio, aggiungendo solamente 5 euro al mese è possibile avere tutto il catalogo di Disney+ ed anche quello di TIM Vision. Questo prezzo è promozionali, infatti, a catalogo è disponibile a 9,99€.

Con TIM Vision hai una vasta scelta di film italiani e internazionali, serie TV, le produzioni originali, tutto il catalogo di discovery+, il meglio dei contenuti Mediaset degli ultimi 7 giorni e tutti gli eventi sportivi di discovery+ Sport per 6 mesi.

Inoltre hai anche Disney+ con film e Serie TV originali e tutto il mondo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

A tutto questo, l'operatore vi regala anche 6 mensilità gratuite di Prime.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è completamente azzerato solo se richiedete la Fibra entro il 15 Ottobre 2023.

