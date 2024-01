TikTok lancia AI Song, tool per generare canzoni basate sull’AI

Nel corso degli anni TikTok ha lanciato molte canzoni diventate virali. Adesso la piattaforma sta testando una funzionalità che consente agli utenti di testare le proprie capacità di scrittura di brani grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. AI Song genera brani da istruzioni di testo con l'aiuto del modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) Bloom. Agli utenti basterà scrivere il testo nel campo dedicato quando creano un post. TikTok consiglierà poi ad AI Song di aggiungere musica al post. Inoltre, sarà anche possibile alternare il genere della canzone.

AI Song: strumento di creazione musicale interessante, ma da migliorare

Ad oggi, AI Song non sembra essere ancora disponibile per tutti. Infatti, solo alcuni utenti di TikTok hanno già iniziato a testare tale funzionalità. I risultati finora non sono eccezionali. Molti sono risultano stonati nonostante la disponibilità della voce con sintonizzazione automatica. È probabile però che, quando AI Song sarà rilasciata in via ufficiale per tutti, i problemi fino ad oggi riscontrati vengano corretti per consentire agli utenti di ottenere il massimo da questo strumento. Per essere più trasparente, TikTok ha implementato altre funzionalità che aiutano a identificare i contenuti creati dall’intelligenza artificiale sull’app. Inoltre, ha aggiornato i suoi termini, chiedendo agli utenti di essere sinceri sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei loro contenuti.

Le canzoni generate dall’intelligenza artificiale non sono nuove per TikTok. L'ormai famigerata canzone di AI Drake e The Weeknd “Heart on My Sleeve” è diventata virale sulla piattaforma in pochissimo tempo. Il rapper Bad Bunny ha anche criticato gli utenti per aver ascoltato un brano su TikTok in cui è stata clonata la sua voce grazie all'intelligenza artificiale. TikTok non è comunque l’unica piattaforma ad appoggiarsi a funzionalità di intelligenza artificiale generativa per i suoi utenti. YouTube ha iniziato a testare una funzionalità di creazione musicale, chiamata Lyria, che consente agli utenti di generare brani da messaggi di testo o da una melodia canticchiata. Dream Track consente frammenti di 30 secondi nello stile di altri artisti famosi. L’industria musicale del prossimo futuro passerà da strumenti come AI di TikTok, YouTube e Dram Track? Al momento è presto per dirlo, ma molti artisti sono già sul piede di guerra.