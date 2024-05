Tik Tok: test per video da 60 minuti sulla piattaforma

TikTok sta sperimentando l'ampliamento del limite di tempo per i video, permettendo agli utenti di caricare contenuti fino a 60 minuti. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo per la piattaforma, originariamente concepita per video brevi.

Attualmente, la funzione è in fase di test con un numero limitato di utenti in alcuni mercati selezionati, e non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il lancio su larga scala. L'aumento del limite di upload da 30 a 60 minuti risponde al feedback dei creatori che desiderano pubblicare contenuti di lunga durata, come tutorial, vlog e dimostrazioni.

L'introduzione di video più lunghi potrebbe mettere TikTok in diretta concorrenza con YouTube, una piattaforma già consolidata per questo tipo di contenuti. TikTok punta ad attrarre creatori di contenuti che potrebbero preferire la sua piattaforma per la sua natura più dinamica e la sua enfasi sulla scoperta di nuovi contenuti. Con video più lunghi, TikTok potrebbe diventare una scelta interessante per i creatori che vogliono sfruttare l'algoritmo di raccomandazione della piattaforma per raggiungere un pubblico più ampio.

Tik Tok e i video da 60 minuti per fare concorrenza a YouTube?

Per garantire il successo di questa iniziativa, TikTok sta anche testando altre funzionalità per migliorare l'esperienza di visualizzazione dei video lunghi. Tra queste, la modalità orizzontale a schermo intero e le miniature di scrubbing, che permettono agli utenti di navigare facilmente all'interno del video. Queste aggiunte mirano a rendere la fruizione dei video lunghi più coinvolgente e simile all'esperienza offerta da YouTube.

TikTok potrebbe, inoltre, distinguersi ulteriormente da YouTube puntando su un algoritmo di raccomandazione più efficace per i video lunghi e sviluppando strumenti di creazione di contenuti specifici per questo formato. L'azienda potrebbe sfruttare la sua capacità di proporre contenuti personalizzati e di tendenza per mantenere gli utenti impegnati anche con video di durata maggiore.

Questo esperimento con i video di 60 minuti rappresenta sicuramente un passo ambizioso per l'azienda. Se avrà successo, potrebbe ampliare il pubblico della piattaforma e attirare nuovi creators. Staremo a vedere quale sarà la reazione dell'utenza e dei creators, le due anime del social.