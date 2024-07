WhatsApp: in arrivo chat senza numero, ecco l'era degli username

WhatsApp sta per rivoluzionare il modo in cui comunichiamo, introducendo una funzione che permetterà di chattare senza dover condividere il proprio numero di telefono. La popolare piattaforma di messaggistica introdurrà infatti gli username, un nuovo metodo per connettersi con amici e conoscenti mantenendo il proprio numero di cellulare privato.

L'obiettivo principale di questa novità è migliorare la privacy e il controllo sui dati personali degli utenti. Gli username, attualmente in fase di sviluppo per la versione web dell'app, permetteranno agli utenti di scegliere un nome unico che fungerà da identificativo alternativo al numero di telefono.

Il funzionamento è semplice: basterà selezionare un username e condividerlo con le persone con cui si desidera comunicare. Solo chi conosce l'username potrà inviare messaggi, mentre il numero di telefono rimarrà nascosto a chi non lo possiede già.

WhatsApp is working on a username feature for the web client! WhatsApp is still interested in offering a feature that allows users to create unique usernames in the future.https://t.co/G2zvwkgpZh pic.twitter.com/q9pSqWPYGa — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 21, 2024

Un passo importante verso una maggiore tutela degli utenti

Questa innovazione rappresenta un passo significativo nella tutela dei dati personali. In un'epoca in cui la sicurezza online è sempre più importante, WhatsApp offre agli utenti un maggiore controllo su come e con chi comunicare. Questa funzione è pensata per rispondere alla crescente preoccupazione per la privacy e garantire che le interazioni avvengano in modo sicuro e protetto.

Ma le novità non finiscono qui. WhatsApp sta lavorando anche su altre funzioni interessanti, come le emoji animate e la funzione "People nearby" per la condivisione di file con persone vicine geograficamente. Queste nuove caratteristiche mirano a migliorare ulteriormente l'esperienza utente, rendendo WhatsApp la piattaforma di messaggistica più completa e sicura disponibile.

L'introduzione degli username e delle altre nuove funzioni dimostra l'impegno di WhatsApp nel migliorare continuamente il servizio offerto ai propri utenti. Questa attenzione alla sicurezza e alla facilità d'uso è ciò che rende la piattaforma un punto di riferimento nel mondo della messaggistica.