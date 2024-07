X: test per una nuova funzione per bloccare i link nei commenti

X potrebbe presto introdurre una nuova funzione per bloccare i link nei commenti ai post degli utenti. Questa possibile novità è stata scoperta dal ricercatore indipendente Nima Owji, che ha individuato tracce della funzione nel codice di sviluppo della piattaforma. L'opzione prevede una casella di controllo che, se selezionata, impedirebbe agli utenti di inserire link nei commenti.

La scoperta è stata confermata da Christopher Stanley, Senior Director for Security Engineering di X, in risposta a un tweet di Owji. Stanley ha dichiarato: "Sì, l'ha creata il mio team". Il motivo principale dietro questa funzione sarebbe quello di combattere lo spam e i post automatici, che spesso inondano le piattaforme social con link dannosi o fuorvianti. Questi link, inseriti da account automatizzati, mirano a truffare gli utenti, reindirizzandoli verso siti web pericolosi o ingannevoli, con l'obiettivo di ottenere informazioni personali o finanziarie.

Nonostante i potenziali benefici, la funzione ha sollevato alcune preoccupazioni. Alcuni utenti temono che potrebbe essere usata per limitare la libertà di espressione, impedendo la condivisione di link legittimi e informazioni utili. Ad esempio, potrebbe ostacolare la pubblicazione di link a fonti che smascherano fake news o forniscono informazioni importanti.

Nima Owji e le sue scoperte relative a X

Nima Owji non è nuovo a scoperte di questo genere su X. In passato, ha individuato indizi su altre funzionalità in fase di sviluppo, come una possibile valuta digitale per i creatori di contenuti e nuove funzioni di verifica del profilo e annunci di lavoro.

Ora resta da vedere se X deciderà di implementare effettivamente questa nuova funzione e come verrà strutturata. La piattaforma dovrà affrontare la sfida di bilanciare la protezione degli utenti dallo spam con la libertà di condividere informazioni online. La decisione finale dipenderà probabilmente da come X riuscirà a trovare un equilibrio tra questi due aspetti contrastanti.

In ogni caso, l'introduzione di questa funzione rappresenterebbe un passo significativo nella lotta contro lo spam e i contenuti automatizzati dannosi, ma sarà cruciale monitorare attentamente le reazioni degli utenti e l'efficacia della misura nel proteggere la community senza limitare la condivisione di contenuti validi.