Tifa la Nazionale di calcio ai prossimi Europei anche dall'estero grazie a una VPN

Tra una settimana esatta, con la partita inaugurale Germania-Scozia, avranno inizio gli Europei di calcio. Tra le candidate alla vittoria c'è anche la Nazionale italiana allenata dal ct Luciano Spalletti, e non potrebbe essere altrimenti dato che gli Azzurri sono i detentori del titolo.

Se nelle settimane di EURO 2024 ti troverai all'estero, perché in vacanza o per lavoro, ti sarà impossibile vedere le partite della Nazionale di calcio a causa delle restrizioni geografiche imposte dal provider dei servizi di rete. Il metodo più efficace per risolvere questo problema è dotarsi di una VPN, che consente di superare agevolmente il blocco dell'ISP simulando una connessione da un altro Paese (in questo caso dall'Italia). Una delle migliori è quella offerta da CyberGhost, che si distingue dalle altre per l'ottimo rapporto qualità-prezzo: grazie all'ultima promozione, infatti, puoi sottoscrivere il piano di due anni a soli 2,03 euro al mese, con in più 4 mesi extra gratis e un rimborso garantito di 45 giorni.

Come vedere gli Europei di calcio dall'estero grazie a una VPN

La visione dei prossimi Europei di calcio in Germania dall'estero richiede l'utilizzo di una VPN. Una volta completata la registrazione al servizio desiderato, occorre scaricare l'app della VPN, effettuare l'accesso con le proprie credenziali e connettersi a un server VPN posizionato in Italia. In questo modo faremo credere al provider di rete di essere connessi dall'Italia, sbloccando subito i contenuti di qualsiasi piattaforma streaming, RaiPlay inclusa.

L'ultima offerta di CyberGhost VPN prevede la possibilità di sottoscrivere il piano di due anni in offerta a 2,03 euro al mese, a cui si aggiungono 4 mesi extra di servizio in regalo. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si hanno sempre 45 giorni di tempo per richiedere il rimborso.

