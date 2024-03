Tifa Italia a Indian Wells: guarda la semifinale di Sinner in streaming su NOW

"Il lavoro non è ancora finito". Dopo il facile successo su Lehecka ai quarti, Jannik Sinner è in semifinale a Indian Wells per il secondo anno consecutivo. E come dodici mesi fa, anche stavolta l'azzurro se la vedrà con Carlos Alcaraz: lo scorso anno fu lo spagnolo a vincere, sublimando il suo magic moment con il successo del torneo. Quest'anno però l'ex numero 1 affronterà un giocatore molto diverso.

Si tratta di un'ottima occasione per seguire la cavalcata inarrestabile di Sinner in California: vincendo la semifinale contro Alcaraz, l'azzurro salirebbe al secondo posto del ranking ATP, dietro solo a Novak Djokovic. Un evento storico per il tennis italiano, che mai ha avuto un suo atleta così in alto in classifica.

