Ti dimentichi sempre le password? Con NordPass le recuperi in un clic

Quante volte hai perso tempo a cercare di ricordare la password di un account online, per poi dover premere il tasto "Password dimenticata?"? Quante volte hai dovuto creare una nuova password perché il sito web ti ha impedito di utilizzare quella precedente? Se ti sei mai trovato in queste situazioni, sai quanto possa essere frustrante e stressante.

Fortunatamente una soluzione c'è: parliamo di NordPass, un gestore di password che ti aiuterà a tenere traccia di tutte le tue credenziali online con un clic, senza doverle ricordare a memoria o rischiare di perderle. Il team che ha sviluppato il famoso NordVPN - infatti - ha creato questo strumento proprio con l'obiettivo di semplificare la tua vita digitale e proteggere la tua privacy online.

Con NordPass, non solo avrai accesso alle tue password ovunque tu sia, ma potrai anche beneficiare di funzionalità avanzate come l'identificazione di password deboli e la scansione web alla ricerca di fughe di dati. Anche il prezzo è conveniente: ottieni fino al 53% di sconto grazie alla promozione in corso. Potrai ottenere così il piano Premium biennale a soli 2,29 euro al mese, con un bel risparmio rispetto al prezzo di listino.

Cos'è un gestore password e perché scegliere NordPass

Un gestore di password (o password manager) è uno strumento software che ti aiuta a gestire e proteggere le tue password. In sostanza, ti consente di creare password complesse e uniche per ciascuno dei tuoi account online, memorizzarle in modo sicuro e utilizzarle quando necessario. In questo modo, non devi più ricordare ogni password di ogni account, ma solo quella principale del gestore di password stesso.

Inoltre, i gestori di password spesso includono funzionalità come la generazione automatica di password complesse e la sincronizzazione tra diversi dispositivi, consentendoti di avere accesso alle tue password ovunque tu vada. L'uso di un gestore di password può aiutarti a migliorare la sicurezza dei tuoi account online e a semplificare la gestione delle tue credenziali d'accesso.

NordPass è una soluzione semplice e intuitiva per gestire le tue password e le informazioni di accesso online senza dover essere un esperto di tecnologia. Registrarsi è facilissimo: bastano un paio di clic e sei pronto per iniziare a salvare le tue credenziali. Una volta che avrai effettuato l'accesso agli account che utilizzi di più, NordPass ti chiederà di salvare i tuoi dati per il prossimo utilizzo. E il bello è che, grazie alla funzione di compilazione automatica, la prossima volta che visiterai lo stesso sito web NordPass riconoscerà i tuoi dati e ti chiederà se vuoi utilizzarli.

Ma NordPass non è solo un semplice gestore di password: puoi utilizzarlo anche per archiviare informazioni di accesso, numeri di carte di credito e note protette. In più, grazie al generatore di password, hai l'opportunità di creare password sicure e casuali che nessuno potrà decifrare. E non devi nemmeno preoccuparti di ricordarle tutte: NordPass lo farà per te. Insomma, con NordPass hai a disposizione un'intera cassaforte cifrata per tenere al sicuro tutte le tue informazioni sensibili, a un prezzo conveniente: solamente 2,29 euro al mese per il piano Premium biennale, con un risparmio del 23% rispetto al prezzo originale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.