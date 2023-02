Thunderbird: nuova rivoluzionaria versione a luglio

Sono in dirittura d’arrivo importanti, anzi importantissime novità per Thunderbird. Nelle scorse ore, infatti, MZLA Technologies, sussidiaria di Mozilla, ha annunciato che a luglio di quest’anno verrà rilasciata la relase 115 del celebre client di posta elettronica con cui verrà effettuato un aggiornamento completo che prevede la modifica dell’interfaccia utente e la rimozione del vecchio codice accumulato nel tempo.

Thunderbird: aggiornamento completo con la relase 115

Andando più nello specifico, MZLA Technologies ha deciso di cambiare del tutto l’interfaccia di Thunderbird, riscrivere il codice e rimuovere quello inutile.

Inoltre, verrà adottato un ciclo di rilascio su base mensile. Sono previste pure maggiore opzioni di personalizzazione e diverse novità in termini di usabilità e accessibilità.

Tutte queste modifiche saranno immediatamente visibili, ma verranno meglio approntate soprattutto nei successivi tre anni.

Inoltre, è bene tenere presente che, nonostante gli importanti cambiamenti di cui sopra, il software continuerà a rimanere di natura open source, motivo per cui tutti gli sviluppatori potranno fornire il proprio contributo.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, la prima versione di Thunderbird è stata rilasciata quasi 20 anni fa. Il client di posta elettronica è derivato da Firefox e infatti utilizza gli stessi motori di rendering (Gecko) e JavaScript (SpiderMonkey). Mozilla si è occupata dello sviluppo del client fino al 2012, dopodiché è stato lasciato nelle mani della community, un fattore questo che ha influito positivamente su più fronti, ma che ha anche comportato alcuni svantaggi, come la mancanza di una tabella di marcia a cui attenersi per proseguire nello sviluppo.