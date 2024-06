Threads: personalizza il feed "Per Te" con un semplice gesto

Threads, l'app di social media decentralizzata di Meta, introduce un nuovo modo per personalizzare il feed "Per Te": i gesti di scorrimento. Questa funzione, simile a quanto già visto in app di dating come Tinder, permette agli utenti di indicare rapidamente quali contenuti apprezzano e quali no, aiutando l'algoritmo a migliorare la personalizzazione del feed.

Per segnalare il proprio interesse, gli utenti dovranno semplicemente scorrere verso destra su un post per apprezzarlo o scorrere verso sinistra per indicare che non sono interessati. Questi semplici gesti forniranno all'algoritmo di Threads un feedback prezioso su ciò che gli utenti desiderano vedere di più e di meno.

L'introduzione di questa funzione rappresenta un passo importante verso una maggiore personalizzazione del feed di Threads. Con un semplice gesto, gli utenti possono guidare l'algoritmo e assicurarsi di visualizzare contenuti più pertinenti ai loro interessi. L'utilizzo di gesti di scorrimento per segnalare l'interesse è un metodo già utilizzato da diverse app di social media, come TikTok e X. Tuttavia, Threads si distingue dalla concorrenza offrendo agli utenti un maggiore controllo sulla personalizzazione del feed.

Scegliere il proprio algoritmo è la vera sfida di Threads

In particolare, Threads non si limita a utilizzare i gesti di scorrimento per indicare interesse o disinteresse, ma offre anche la possibilità di scegliere il proprio algoritmo. Questa funzione, simile a quanto già visto in Bluesky, permette agli utenti di selezionare il metodo di ordinamento dei contenuti nel feed, ad esempio in base a cronologia, popolarità o interessi personali.

L'implementazione di un sistema di feedback più efficiente e di un maggior controllo sulla personalizzazione del feed potrebbe portare a diversi vantaggi sia per Threads che per gli utenti. L'introduzione di un sistema di feedback basato sui gesti di scorrimento e di un maggior controllo sulla personalizzazione del feed rappresenta un passo importante per Threads nel suo percorso per diventare una piattaforma di social media decentralizzata leader.

Se l'azienda riuscirà a superare le sfide e a sfruttare al meglio queste nuove funzionalità, Threads potrebbe avere il potenziale per conquistare una quota significativa del mercato e attirare un numero crescente di utenti.