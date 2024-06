The Veil: tutte le curiosità sulla nuova serie Disney+

The Veil è una delle novità più interessanti del catalogo di Disney+. Si tratta di una serie che unisce thriller e spionaggio, con un ritmo incalzante, un cast davvero ricco e un finale sorprendente (tranquilli: non ci sono spoiler di seguito).

The Veil: tutte le curiosità sulla nuova serie

C'è tanto da dire (sempre senza spoiler) su The Veil. Partiamo dal creatore: la serie porta la firma di Steven Knight, ben noto agli appassionati per aver ideato la serie Peaky Blinders, uno dei più grandi successi del settore della TV nel corso degli ultimi anni.

Da non sottovalutare anche il cast: la protagonista è l'attrice britannica Elizabeth Moss, nota per i suoi ruoli in Mad Men e The Handmaid's Tale. Il cast ha un respiro internazionale e comprende anche l'attrice Yumna Marwan, nata in Libano ma di origini palestinesi, e Dali Benssalah, attore franco-algerino.

La serie si compone di 6 episodi (con una durata variabile da 38 a 67 minuti), da guardare tutti di un fiato su Disney+. Tutti gli episodi sono scritti direttamente da Steven Knight mentre alla regia troviamo Daina Reid, già nominata agli Emmy per il suo lavoro con The Haandmaid's Tale, e Damon Thomas. La serie è ambientata tra Parigi, Londra e Instabul, mettendo in mostra ambientazioni variegate e suggestive che ben si adattano al tema trattato.

Come vedere The Veil su Disney+

Per guardare tutti gli episodi di The Veil serve un abbonamento a Disney+. Le opzioni disponibili sono:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese

al costo di 8,99 euro al mese Premium al costo di 11,99 euro al mese con 4 accessi alla piattaforma invece di 2

Ci sono poi gli abbonamenti annuali:

Standard senza pubblicità al costo di 89,99 euro

senza pubblicità al costo di 89,99 euro Premium al costo di 119,99 euro

Per attivare un abbonamento basta seguire il link qui di sotto.

The Veil: il trailer

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.