Apple TV+: tante novità in arrivo ad aprile 2025, ecco le serie da non perdere

Dopo le tante novità arrivate nei mesi scorsi, da Silo a Scissione, anche il mese di aprile 2025 porterà tanti contenuti inediti per Apple TV+. Il servizio di streaming di Apple, infatti, continuerà ad arricchire il suo catalogo andando ad aggiungere nuove serie e altri film da mettere a disposizione dei suoi utenti. Ricordiamo che per accedere a tutto il catalogo della piattaforma basta attivare un abbonamento da 9,99 euro al mese (oppure un abbonamento Apple One).

Per chi ha acquistato un dispositivo Apple negli ultimi 3 mesi, invece, c'è la possibilità di riscattare 3 mesi gratis di abbonamento. Per verificare la disponibilità dell'offerta per il proprio account Apple basta seguire il link qui di sotto e raggiungere Apple TV+.

Le novità di aprile 2025 su Apple TV+

Nel corso del mese di aprile arriveranno diversi nuovi contenuti su Apple TV+. Tra questi troviamo la nuova serie Your Friends & Neighbors con protagonista Jon Hamm, uno dei volti più noti del mondo delle serie TV americane grazie al successo di Mad Men. La nuova serie sarà disponibile a partire dal prossimo 11 aprile.

Appuntamento al 16 aprile, invece per la nuova Government Cheese, una particolare commedia surrealista ambientata nella San Fernando Valley del 1969. La serie racconterà le vicissitudini di un'eccentrica famiglia che punta a raggiungere obiettivi apparentemente irrealizzabili. Tra i protagonisti c'è David Oyelowo.

Da segnalare anche l'arrivo della nuova serie Carême che racconterà la storia di Antonin Carême, divenuto un celebre chef nell'Europa di Napoleone, un periodo storico ricco di eventi che hanno cambiato il mondo. Il debutto è previsto per il 30 aprile.

Nel corso del mese di aprile continueranno ad arrivare gli episodi di The Studio, una delle principali novità del mese di marzo (i primi episodi sono arrivati il 26 marzo). Per tutto il mese di aprile, sulla piattaforma di Apple saranno pubblicati gli episodi della serie, scritta e diretta da Seth Rogen, che sta registrando un grande successo in questi giorni.

