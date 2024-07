The Veil su Disney+: cosa sapere sulla serie con Elizabeth Moss

Fra le serie TV da vedere in streaming su Disney+, una in particolare sta attirando l'attenzione dei fan in questo periodo. La serie in questione è The Veil con protagonista Elizabeth Moss, attrice britannica già apprezzata per le sue interpretazioni in Mad Men e The Handmaid's Tale. The Veil è una produzione FX composta da sei episodi e disponibile su Disney+ dal 26 giugno. Elizabeth Moss interpreta la spia dell'MI6 Imogen Salter in missione in Turchia, dove sarà chiamata a rintracciare e difendere una donna in fuga. Quest'ultima conosce i dettagli di un attacco terroristico che potrebbe causare l’uccisione di mezzo milione di persone e la sua protezione è quindi di fondamentale importanza per l'agenzia britannica. Il rapporto tra le due donne si dipanerà episodio dopo episodio in un delicato gioco di verità e bugie sullo sfondo dell'incombente minaccia dei terroristi. Accanto ad Elizabeth Moss, nel cast di The Veil figurano anche, tra gli altri, Yumna Marwan, Dali Benssalah e Josh Charles.

Come vedere in streaming tuti gli episodi di The Veil su Disney+

Per vedere tutti i sei episodi di The Veil in streaming su Disney+ è necessario sottoscrivere un abbonamento scegliendo tra i vari piani offerti dal servizio. Il cliente può scegliere come abbonarsi a Disney+ avendo a disposizione le opzioni di pagamento mensile e quelle annuali, queste ultime più convenienti se si pensa di rimanere abbonati in maniera continuativa. Di seguito i piani di abbonamento Disney+ disponibili:

Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese con qualità Full HD 1080p e 2 visioni simultanee;

Standard a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all'anno con qualità Full HD 1080p, 2 visioni simultanee e funzione download;

Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all'anno con qualità 4K UHD HDR, 4 visioni simultanee, funzione download e supporto all'audio Dolby Atmos.

Come tutti i servizi OTT in streaming, anche Disney+ assicura la compatibilità dell'app ufficiale con un ampio numero di dispositivi tra i quali figurano smart TV, PC, console da gioco, set-top box, tablet e smartphone.

