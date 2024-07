The Last of Us Part 1 Remake: PREZZO DIMEZZATO per il Prime Day 2024

La saga di The Last of Us è una delle più famose e amate del mondo dei videogiochi e oggi, il remake della parte 1 per PS5 viene messo in maxi sconto del 50% e viene venduto a 40€ su Amazon.

Metà prezzo: prime day shock, The Last of Us Parte 1 Remake al 50% di sconto

The Last of Us Parte 1 Remake è una straordinaria rivisitazione del celebre gioco uscito su PS3, realizzata utilizzando le ultime tecnologie della PS5 di Naughty Dog. Questa versione migliorata offre una grafica notevolmente potenziata, arricchita con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisitati, mantenendo fedele la struttura dell'esperienza di gioco originale.

Grazie all'unità SSD della PS5, i caricamenti veloci sono una caratteristica fondamentale del remake. I caricamenti iniziali sono quasi istantanei, e il gioco può contare su caricamenti di passaggio impercettibili, permettendoti di riprendere la storia in qualsiasi momento, caricando capitoli o scontri ancora più velocemente.

Il feedback aptico del controller wireless DualSense aggiunge una dimensione completamente nuova all'esperienza di gioco. Ogni singola arma è caratterizzata da sensazioni tattili uniche, mentre gli scenari prendono vita attraverso le sensazioni della pioggia che cade, dei passi sulla neve e molto altro ancora. I grilletti adattivi del DualSense forniscono una resistenza dinamica per tutte le armi di The Last of Us, inclusi il revolver di Joel e l'arco di Ellie, immergendoti ancora di più nel combattimento.

L'audio è un altro aspetto che ha subito un miglioramento significativo grazie alla tecnologia audio 3D Tempest della PS5. Il nuovo motore audio potenziato di Naughty Dog garantisce paesaggi sonori dettagliati, esplosioni dirompenti e un livello di immersività senza precedenti.

Su Amazon, oggi, The Last of Us Parte 1 Remake viene maxi scontato del 50% per un prezzo totale e finale di soli 40€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.