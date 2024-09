The Equalizer 4: guarda la nuova stagione con l'ultima offerta Sky

Arriva anche in Italia l'attesa quarta stagione di The Equalizer, la serie TV con Queen Latifah nel ruolo della protagonista Robyn McCall. Le puntate sono trasmesse su Sky Investigation e puoi vederle anche on-demand quando preferisci. Se non sei abbonato a Sky abbiamo un'ottima notizia per te: è tornata l'offerta che include Sky TV, Netflix e Sky Cinema a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. Una convenienza unica.

The Equalizer 4 disponibile su Sky

La quarta stagione di The Equalizer si concentra ovviamente ancora una volta su Robyn McCall, donna enigmatica con un passato misteriose alle spalle che sfrutta le sue abilità per aiutare chi non sa a chi rivolgersi. Da qui il soprannome "The Equalizer", la giustiziera, per quella che solo all'apparenza è una normale madre single che in realtà difende gli emarginati in cerca di redenzione.

Una serie che ha conquistato tutti e che adesso è giunta alla quarta stagione che, come detto, potrai guardare in diretta o in streaming on demand su Sky sfruttando la nuova offerta che include anche il cinema.

Con questa promozione, a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro potrai vedere non solo tutti gli show e le serie TV Sky Original, ma anche avere un abbonamento Netflix Piano Standard e soprattutto Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Una montagna di intrattenimento e contenuti per le tue serate autunnali e invernali che si stanno avvicinando sempre di più. Approfitta ora dell'offerta.

