The Browser Company annuncia Dia, il suo nuovo browser AI

The Browser Company, società creatrice di Arc Browser, ha presentato il suo nuovo browser basato sull’AI, chiamato Dia, che dovrebbe essere lanciato all'inizio del 2025. La startup ha lanciato un nuovo sito web che mostra un video dedicato al browser ed elenca i diversi ruoli aperti in azienda. Come si legge sul sito: "l'intelligenza artificiale non esisterà come un'app o un pulsante. Crediamo che sarà un ambiente completamente nuovo, costruito su un browser web". Nel video di presentazione, il CEO di The Browser Company, Josh Miller, ha mostrato alcune delle funzionalità integrate. Ad esempio, vi è uno strumento che funziona sul cursore di inserimento. Questo aiuterà gli utenti a scrivere la frase successiva o a recuperare informazioni da Internet quando si scrive su un argomento noto.

Lo strumento sembra anche comprendere la finestra del browser e può recuperare i link Amazon aperti, per inserirli in un'e-mail con una descrizione di base. La seconda demo del sito mostra che gli utenti possono digitare comandi nella barra degli indirizzi per eseguire varie azioni. Ad esempio, è possibile recuperare un documento in base alla descrizione, inviarlo tramite e-mail a qualcuno in base al client di posta elettronica preferito utilizzato nel browser e pianificare una riunione sul calendario tramite un messaggio in linguaggio naturale. Alcune di queste funzionalità sembrano simili a quelle che qualsiasi strumento di scrittura basato su browser o strumento di calendario potrebbe già fare. Tuttavia, la loro potenzialità effettiva verrà svelata solo al lancio di Dia.

The Browser Company: Dia potrà navigare autonomamente su Amazon

La terza demo mostrata da The Browser Company è più ambiziosa. Questa mostra il browser che esegue azioni per conto dell’utente. Ad esempio, è possibile aggiungere articoli da una lista ricevuta via e-mail al proprio carrello Amazon. Dia lo fa navigando su Amazon in autonomia, trovando questi articoli e aggiungendoli al carrello dell’utente. Nella demo, la lista ha "un martello multiuso" e la funzione di navigazione automatica aggiunge un elenco Amazon con due martelli con un'impugnatura. Un altro esempio mostra il browser che esamina una tabella Notion piena di dettagli sui membri per una ripresa video. Dia può inviare un'e-mail a ogni partecipante separatamente.

The Browser Company non è l'unica a pensare di creare un assistente AI che capisca l'interfaccia e svolga compiti per l’utente. Molte startup hanno demo, concetti e visioni di modelli e strumenti AI in grado di controllare lo schermo del PC. In un video del mese scorso, Miller ha accennato alla creazione di nuovi prodotti per le masse, assicurando al contempo agli utenti attuali che non ha intenzione di intromettersi molto nel design e nel funzionamento di Arc. Miller ha ammesso che, sebbene Arc abbia una base di utenti appassionata e in crescita, la sua complessità potrebbe non piacere a tutti. La sfida per l'azienda sarebbe quella di produrre un browser con funzionalità AI utili e che potrebbero eventualmente creare fonti di reddito per l'azienda.