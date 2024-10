Arc Browser supporta finalmente i sistemi Windows su ARM

La scorsa settimana, durante il suo recente evento Windows, Microsoft annunciato il lancio di Windows 11 24H2 e nuove funzionalità AI per i PC Copilot+. Oltre a ciò, l’azienda ha anche rivelato che presto altre applicazioni sarebbero state disponibili in modo nativo su Windows. Una di queste app era Arc Browser, un'alternativa unica ai browser tradizionali, come Chrome o Microsoft Edge. Ora, gli utenti Windows su ARM possono scaricare una versione nativa ARM di Arc. Nelle scorse ore, la Browser Company (questo è il nome effettivo del team che sta sviluppando il browser Arc) ha rilasciato una nuova versione del browser per gli utenti Windows. Come riportato dall’azienda nel suo annuncio: “a partire da oggi, puoi installare Arc su qualsiasi dispositivo ARM tu abbia, o condividerlo con i tuoi amici che usano Windows ARM, indirizzandoli al pulsante Scarica Arc per Windows su arc.net”.

Arc Browser: le altre novità incluse nel changelog ufficiale

Il changelog per l'ultima versione di Arc Browser non contiene molte modifiche. Come accennato, la novità più importante è il supporto di Windows su ARM. Inoltre, è stato risolto un crash causato dal trascinamento di una scheda per creare una nuova finestra Arc o dal trascinamento di una scheda tra due finestre. Infine, Arc Search è ora disponibile in versione mobile per Android 12 o sistemi successivi.

Gli utenti possono scaricare la nuova versione di Arc Browser dal sito web ufficiale. Funziona su Windows 10 e 11. Ciò include nache i PC con processore ARM, come gli ultimi modelli con processori Snapdragon X. Tuttavia, non per beneficiare delle ottimizzazioni di Arc per i dispositivi con processore ARM non è necessario possedere un Surface Pro 11 o Surface Laptop 11. I miglioramenti di velocità ed efficienza energetica dovrebbero essere evidenti anche su computer meno recenti, come Surface Pro X o Surface Pro 9 5G.