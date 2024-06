The Bear 3 sta arrivando: dove vedere gli episodi in streaming

È tutto pronto per l'arrivo di The Bear 3. La terza stagione della popolare serie televisiva con Jeremy Allen White, che interpreta i panni di un giovane chef che deve fare i conti con un ristorante di famiglia da mandare avanti.

La data da segnalare sul calendario è quella del prossimo 27 di giugno. Tra poche settimane, infatti, gli episodi della terza stagione della serie saranno disponibili. Il debutto è programmato su Disney+. Sarà la piattaforma di streaming di Disney+ a trasmettere in esclusiva, in Italia, tutti gli episodi.

The Bear 3 sarà incluso nel catalogo di Disney+, senza costi aggiuntivi. Chi non ha un abbonamento può attivare subito Disney+ a partire da 5,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Il trailer di The Bear 3

In attesa del rilascio dei primi episodi della terza stagione, è già stato pubblicato il trailer ufficiale di The Bear 3. Eccolo:

Come vedere The Bear 3 su Disney+

Per vedere The Bear 3 su Disney+ è possibile scegliere tra uno di questi tre piani:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure con abbonamento annuale al costo di 89,99 euro per 12 mesi

al costo di 8,99 euro al mese oppure con abbonamento annuale al costo di 89,99 euro per 12 mesi Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure con abbonamento annuale al costo di 119,99 euro per 12 mesi

Il piano Premium consente di accedere a Disney+ beneficiando di contenuti in 4K e della possibilità di sfruttare 4 accessi in contemporanea. I piani Standard, invece, prevedono contenuti in Full HD e 2 accessi in contemporanea. Tutet e tre le versioni di Disney+ consentono l'accesso completo al catalogo e, quindi, la possibilità di guardare The Bear 3, in streaming e senza limiti. Per attivare subito un abbonamento è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.